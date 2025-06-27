Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, Atasının izinde

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nin 100 çocuk ve gönüllüden kurduğu Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez” sözünden ilhamla düzenlediği gezilerine devam ediyor. Ezgilerle anlattıkları Atatürk’ü, Millî Mücadele ruhunu, bağımsızlık inancını, vatan sevgisini ve yurttaşlık bağını, bu mücadeleye tanıklık etmiş topraklarda çocuklara tanıtmak ve hissettirmek amaçlanan “Atanın İzinde Kültür ve Tarih Gezileri” kapsamında bu yıl da konser sonrası Çanakkale Abide Anıtı’na ziyaret etti.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ’NÜ SÖYLEDİLER

Çağdaş Etkinlik Merkezi gönüllüleri, müzik öğretmenleri ve velilerin katılımıyla yapılan gezide, Tarihi Yarımada’da rehber eşliğinde şehitlikler, anıtlar, Conkbayırı ve 1915 Hilal-i Ahmer Sahra Hastanesi Müzesi gibi önemli tarihî noktalar ziyaret edildi.

Çanakkale Şehitler Abidesi ve Truva Atı Heykeli önünde toplu fotoğraf çekildi. Çocukların Çanakkale Şehitler Abidesi önünde hep birlikte “Çanakkale Geçilmez” diye haykırmaları ve ardından “Çanakkale Türküsü”nü seslendirmeleri, duygu dolu anlara sahne oldu. Geziye katılan çocuklar, bu deneyimle Çanakkale Zaferi’nin ne kadar büyük bir mücadeleyle kazanıldığını daha iyi anladıklarını ve Atatürk ile tüm kahraman şehitlere bir kez daha minnet duyduklarını ifade ettiler. Özellikle Conkbayırı, Şehitlik ve 1915 Hilal-i Ahmer Sahra Hastanesi Müzesi’nden etkilendiğini belirten çocuklar, gezide anlatılan, Conkbayırı’nda taarruz sırasında Atatürk’ün göğsüne isabet eden şarapnel parçasının cebindeki saate saplanarak hayatını kurtarması hikâyesinden çok etkilendiklerini belirttiler.

“TEŞEKKÜRLER ATATÜRK”

Öğrencilerden biri “Öncelikle duygu ve düşüncelerim; buradaki topraklarımızda şehitlerimizin kanı olduğu için bu topraklar değerlidir ve bu topraklar bizimdir, kimseye verilemez” derken, başka öğrenci de “Biz bugün Çanakkale’ye geldik. Vatanımız, yani atalarımızın bu toprakları kazanması kolay değildi. Çok savaştılar, mücadele ettiler. Burada çok duygulandım, Ama yani, çok sevindim buraya geldiğim için. Atalarımız burayı kolay kazanmadı. Yani Atatürk’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürler Atatürk” ifadelerini kullandı. Müzik öğretmenleri Ruhsar Gencer ve Ayşen Şentürk ise “İki senedir birlikte çalıştığımız güzel çocuklarımız, İzmir’in Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, bu süreçte çok büyük yol aldı. Hem müzikal olarak hem de bilinç olarak çok iyi noktalara geldiler. Bunların hepsi bizi çok memnun ediyor. Atamızın izinde, Cumhuriyetimizin ışığında önce Anıtkabir ziyaretimiz, şimdi de gerçekleştirdiğimiz anlamlı Çanakkale gezimiz, çocuklarımıza çok değerli katkılar sundu” diye konuştu. Çocuk Birimi Sorumlusu Filiz Sezgin ise, büyük zorluklarla kazanılmış Çanakkale Zaferi’nin ruhunu çocuklarla buluşturmanın tarihi önemine dikkat çekerken, 60 çocuğun ve ailelerinin bu destandan çok etkilendiğini ifade etti. Yol boyunca “Yanık Ömer”, “Çanakkale Türküsü” gibi kahramanlık türkülerinin hep birlikte söylenmesinin, bu duyguyu pekiştirdiğini belirtti.

“YALNIZCA BİR MÜZİK ÇALIŞMASI DEĞİL”

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk da “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak inanıyoruz ki aydınlık ve çağdaş bir gelecek, ancak tarihini ve geçmişini bilen; geçmişinden ders ve sorumluluk alan bireylerle mümkündür. Ülke bütünlüğünü sağlamak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir devlet kurmak için tüm ulusça girişilen Kurtuluş Savaşı’nın tarihsel önemini çocuklara aktarmak, bu mücadeleyi yerinde göstermek, gelecek nesiller açısından hayati bir kazanımdır, Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, yalnızca bir müzik çalışması değil; aynı zamanda tarihsel farkındalık, ulusal değer bilinci ve yurttaşlık sorumluluğu kazandıran bir projedir. Bu gezi vesilesiyle, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ulusun doğmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu destansı mücadeleyi omuzlayan kahraman milletimizi bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Zorluklarla kazanılan zaferlerin ve devrimlerle çağdaşlaşan toplumumuzun bireyleri olarak; tam bağımsızlığımıza, ulusal değerlerimize, Cumhuriyet’e ve bu bilinçle yetişecek nesillere sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.