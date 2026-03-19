Çanakkale ruhu sahneye taşındı: 110 dansçıdan eşsiz performans!

Karşıyaka Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Suat Taşer Sanat Merkezi’nde benzersiz bir etkinliğe imza attı. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen “Çanakkale 1915 DUR YOLCU!” adlı müzikal gösteri, 110 dansçının aynı anda sergilediği eşsiz performansla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Anma programı, Karşıyaka Belediye Bandosu’nun ezgileriyle başladı. Bandonun seslendirdiği İzmir Marşı’na salonu dolduran yüzlerce vatandaş alkışlarla ve hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından tüm katılımcılar, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören gösteri, hem coşku hem de duygu dolu anlara sahne oldu. Genel Sanat Yönetmenliğini Burak Elibüyük ve Alper Özarslan’ın üstlendiği şovda, 110 dansçı aynı anda sergiledikleri eşsiz performansla Türk milletinin kaderini değiştiren destanı adeta yeniden canlandırdı. Müzik, tiyatro ve dansın kusursuz uyumu izleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir görsel şölen sundu. Gösterinin tüm dekorları, Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki marangozhanede, belediye personeli tarafından titizlikle hazırlandı.

Öte yandan; Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hazırladığı drama gösterisi de büyük beğeni topladı. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nin özel üyeleri de 3 Nisan Cuma günü saat 20.00’de ‘Çanakkale’den Kurtuluşa’ adlı tiyatro oyunuyla Çarşı Kültür Merkezi’nde seyircilerin karşısına çıkacak.

“SARSILMAZ İNANCIN MİRASÇILARIYIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Çanakkale ruhunu Karşıyaka’nın sanat dolu kalbiyle birleştiren 110 dansçımızın her bir adımı, bizlere bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu dev sahne şovunun dekorundan müziğine kadar her detayında emeği geçen belediye personelimize ve bu destanı iliklerimize kadar hissettiren tüm ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler, o sarsılmaz inancın mirasçıları olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.