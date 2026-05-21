Çavuşoğlu: Şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu’nda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, öz kaynaklarla sürdürülen altyapı yatırımlarından su fiyatlarında yapılan indirimlere, sosyal dayanışmayı büyüten “Askıda Fatura” uygulamasına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Denizli’yi her alanda daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İNDİRİMLİ TARİFE UYGULAMASI 1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Toplumsal vefa borcunu her fırsatta dile getiren Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni tarifenin Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, “Ülkemizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize ne yapsak azdır. Bugüne kadar yüzde 50 olarak uygulanan indirimli su tarifesini, aldığımız kararla yüzde 99’a çıkarıyoruz. Bu anlamlı desteğimizi 1 Haziran tarihi itibarıyla hayata geçirerek kahramanlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DENİZLİ EN PAHALI SU SIRALAMASINDA 4. SIRADAN 22. SIRAYA GERİLEDİ

Göreve geldiklerinde yüksek su fiyatları nedeniyle eleştirilen Denizli’nin bugün Türkiye genelinde en uygun tarifelerden birine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, uygulanan indirimlerle vatandaş bütçesine önemli katkı sağlandığını söyledi. Çavuşoğlu, “Göreve geldiğimizde Denizli, Türkiye’de suyu en pahalı kullanan 4’üncü şehirdi. Bugün ise yüzde 40’a varan indirimlerle 30 büyükşehir arasında 22’nci sıraya geriledik. Yapılan düzenlemeler sayesinde yaklaşık 680 milyon lira vatandaşımızın cebinde kaldı. Aynı zamanda Denizli, Ege Bölgesi’nde su ücretlerinin en uygun olduğu büyükşehir oldu. Hedefimiz daha fazla çalışarak bu sıralamada 30. sıraya yerleşmek. Bu sonunculuk halkımızın bütçesini koruma adına alınabilecek en iyi sonuç olacaktır” dedi.

“ASKIDA FATURA” İLE SOSYAL DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Ekonomik olarak zor günlerden geçen dar gelirli vatandaşları da unutmadıklarını belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Askıda Fatura” uygulamasıyla kentteki dayanışma ruhunu en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, toplumsal birliktelik çağrısında bulunarak, “Hayır işlemek, bir vatandaşımızın derdine derman olmak isteyen tüm hemşerilerimizi bu harekete destek olmaya davet ediyorum. Su ücretini ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızın askıda bekleyen faturalarını ödeyerek bu dayanışmaya katkı sunabilirsiniz. Bizler, alan el ile veren elin birbirini görmediği, incitmediği köklü bir dayanışma kültürünü Denizli’mizde büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.