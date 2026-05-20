Tahminlere göre hesaplandı: Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Küresel piyasalarda merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleriyle desteklenen altın, uluslararası finans devlerinin projeksiyonlarında geniş bir bantta fiyatlanıyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarının 2026 yılına ilişkin ons altın beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi ve döviz kuru tahminleriyle birleşen senaryolar, gram altının yıl sonunda hangi seviyelerde olabileceğini ortaya çıkarıyor.

Mayıs ayı itibarıyla ons altın 4 bin 486 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurtiçinde gram altın fiyatlarını belirleyen temel dinamiklerden dolar/TL kuru ise anlık olarak 45,75 TL seviyesinde bulunuyor. Bu verilerle gram altın şu an 6 bin 579,77 TL'den fiyatlanıyor. Uluslararası piyasalarda 1 ons altının 31,10 grama denk geldiği standart formül üzerinden büyük bankaların tahminleri hesaplandığında, önümüzdeki dönem için üç farklı senaryo öne çıkıyor.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI YÜKSELECEK

Finans kuruluşlarının projeksiyonlarına dayanan genel konsensüs, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatının 4 bin 916 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yıl sonunda dolar/TL kurunun 51,57 seviyesine çıkması bekleniyor. 20 Mayıs 2026 itibarıyla 45,75 seviyesinde bulunan dolar/TL’nin bu tahmin doğrultusunda yükselmesi ve ons altının 4 bin 916 dolara ulaşması halinde gram altın fiyatının 8 bin 151,70 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Bu senaryo, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 24’lük bir artış potansiyeline işaret ediyor.

TEMKİNLİ SENARYO: SADECE KUR ETKİSİYLE YÜZDE 14 GETİRİ

Piyasalardaki yükselişe temkinli yaklaşan kurumların beklentileri baz alındığında ise ons altın ortalaması 4 bin 533 dolar seviyesinde kalıyor. Bu tablo, küresel piyasalarda ons altının mevcut seviyesinden kopmayarak yatay seyredeceğini varsayıyor. Ancak küresel altının değer kazanmadığı bu senaryoda dahi, sadece döviz kurundaki yükselişin etkisiyle yatırımcı yüzde 14'ü aşan bir getiri elde edecek ve gram altın yılı 7 bin 517,80 TL seviyesinde tamamlayacak.

İYİMSER SENARYO: 10 BİN LİRA KAPISINA DAYANACAK

Wells Fargo, UBS, JPMorgan ve Societe Generale gibi altının rekor kıracağını öngören kurumların beklentileri ise farklı bir tablo çiziyor. Ons altında en yüksek tahminleri veren bu kuruluşların projeksiyonlarının ortalaması 5 bin 842 dolara denk geliyor. Küresel altındaki yüzde 30'un üzerindeki yükseliş beklentisine döviz kurundaki artışın etkisi de eklendiğinde, gram altının yıl sonu fiyatı 9 bin 688,61 TL seviyesine ulaşıyor.

Uzmanlar, iyimser beklentilerin gerçekleşmesi halinde gram altının yıl sonuna kadar yüzde 47'yi aşan bir getiri sağlayarak 10 bin TL psikolojik sınırına yaklaşabileceğine dikkat çekiyor. Yılın geri kalanında, bankaların tahminleri arasındaki bu makası hangi yönde kapatacağını merkez bankası faiz kararları ve küresel jeopolitik gelişmeler belirleyecek.