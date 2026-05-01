Cemil Tugay: Bu düzen değişebilir

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla CHP ile Gündoğdu Meydanı’na gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, emeğin ve emekçinin toplumun temel değeri olduğunu vurguladı. Tugay, “1 Mayıs; işçinin, emekçinin, halkın ve ülkenin kutsandığı, hatırlanması gereken önemli bir gündür” dedi.

Tugay, farklı meslek gruplarının emeklerine dikkat çekerek, “Emekçi olan herkesin bayramını kutlamak zorundayız. Ülkemizde ve dünyada pek çok farklı alanda emek veren insanlar var” ifadelerini kullandı. Eğitimden sağlığa, güvenlikten hizmet sektörüne kadar geniş bir kesimin alın teriyle değer ürettiğini belirten Tugay, “Okullarda öğretmenlik yapan eğitimcilerden, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına; sahada gece gündüz emek veren polislerden zabıtaya kadar herkes bu kapsamda değerlendirilmelidir” diye konuştu.

“HERKES EMEĞİYLE DEĞER YARATIYOR”

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın tüm çalışanların üretim sürecine katkı sunduğunu ifade eden Tugay, “Kamu dışında özel sektörde çalışan çok sayıda insan da emeğiyle bir değer yaratıyor. Bu emek, toplumu ayakta tutan en önemli unsurdur” dedi.

“MEVCUT ŞARTLARDA GEÇİNMEK ZORLAŞTI”

Ekonomik koşullara da değinen Tugay, sabit gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Bugün içinde yaşadığımız şartlarda insanlar sabit aile gelirleriyle ne yazık ki yeterli şekilde geçinemiyor” dedi.

“BU DÜZEN SİYASET YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Mevcut sorunların çözüm yolunun siyaset olduğunu vurgulayan Tugay, “Bu düzenin değişmesi için mücadele etmek lazım. Bunun yolu da siyasettir. Yanlış olan şeyler siyaset yoluyla değiştirilebilir” ifadelerini kullandı. Tugay, siyaset yoluyla mücadele eden biri olarak hedeflerinden sapmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

“TÜM EMEKÇİLERİN 1 MAYIS’I KUTLU OLSUN”

Açıklamasının sonunda tüm emekçilerin bayramını kutlayan Tugay, “Köylüsünden esnafına, emeklisinden özel sektör çalışanlarına kadar herkesin 1 Mayıs bayramını kutluyorum” dedi.