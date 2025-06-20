Cemil Tugay: Bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 30 Haziran’daki kurultay davasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, kurultay için suçlanan kişilerden birisi olduğunu belirterek “Hiçbir yanlışın içinde olmadığımız halde bir iftiranın muhatabı olarak sürecin içindeyim ama bunun elle tutulur bir tarafı yok. Gayet ahlaki, usule uygun bir kurultay yapıldı. Bunun siyasi olarak CHP’yi yıpratmaya yönelik bir süreç olduğu belli. Suçlanmamızı gerektirecek hiçbir delil olmadığı halde, partinin kurultayını yasa dışı gibi gösterecek hiçbir sorun yaşanmadığı halde, hatta aksine Türkiye tarihinde demokrasiye not düşecek şekilde ilk defa bir partinin genel başkanı kurultay delegelerinin oyları ile kurultayda değiştiği için çok önemli olan bir demokratik kazanımın bu şekilde karalanması kabul edilemez. CHP’nin toplum gözündeki itibarının sarsılmaya çalışılması hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değil. Tüm CHP’liler birlik beraberlik içinde CHP’ye yönelik bu haksız tutuma karşı üzerlerine düşeni yapmalılar; bugün de yarın da yapmalılar” dedi.

Önümüzdeki sürecin tahmin edilenden zor olabileceğini belirten Başkan Tugay, “Ancak baktığımız yönü kaybetmememiz gerekiyor. Her ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette, onun demokrasi, insan hakları, laiklik ilkeleri üzerinden tüm vatandaşların devlet karşısında eşitliğini savunduğumuz mücadeleye devam etmeliyiz. Ben de siyaset yaptığım sürece bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“ÇOK ENDİŞELİ DEĞİLİM”

Bu dönemi çok üzüntüyle takip ettiğini belirten Başkan Tugay, “İleride de utançla hatırlanacak bir dönem olacak. Buna karşı siyaset yapıcıları ve destekleyici olarak halk ile CHP bir irade ortaya koyacak. Ben bu sürecin eninde sonunda doğru noktaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün için üzülsek de doğru olanın, haklı olanın, halkın kazanacağını düşünüyorum. Çok endişeli değilim” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYADA ALGI ÇALIŞMALARI OLUYOR”

Zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili yeni yasa teklifi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Tugay, “Çok yanlış buluyorum ve üzülerek takip ediyorum. Türkiye’de madencilik işletmelerinin tamamına yakını çevreyle ilgili sorun yaratacak, doğayı bozacak, yaşadığımız ortamı sağlık açısından zararlı hale getirecek şekilde işletiliyor. Böyle olmak zorunda değil. Madenlerimizi insanlarımızı zehirlemeden, ağaç kesmeden, bitkileri, diğer canlıları öldürmeden de işletebiliriz. Ama işletenler ne yazık ki, bunu en ucuz yoldan yapmak istiyorlar, gerekli önlemleri almadan yapalım diyorlar, o yüzden onlara alan açılacak şekilde böyle kararlar alınıyor. Ağaçları öldürmek de bir katliam. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bütün bunların değişmesini isteyenler, bu anlayışla ülkeyi yönetenleri iktidardan uzaklaştırmak durumundadır. Bunun yolu seçimdir, gerektiğinde demokratik tepkidir. Türkiye’nin demokratik geleneklere daha güçlü şekilde sahip çıkması lazım” dedi.

Başkan Tugay, sosyal medyada zaman zaman algı çalışmaları yapıldığını da söyleyerek “İnsanların buna hemen inanmak yerine biraz daha bilinçle bakması ve doğruyu anlayarak karar vermesi gerekiyor. Türkiye’de bunun gerçekleşmesi durumunda kimse ne ağaç kesebilir, ne usulsüz bir şey yapabilir, hepsinin önüne geçilebilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.