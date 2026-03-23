Cemil Tugay’dan AKP’li vekillere çağrı: Bir kere de iyi ve doğru bir şey yaptığınızı görelim

İzmirliye meslek edindiren ve istihdam olanağı sağlayan Meslek Fabrikası’nın hizmet verdiği binanın da aralarında olduğu bazı tesislerin tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmesi sonrası Konak Kaymakamlığı’nın verdiği tahliye süresi dolması üzerine Meslek Fabrikası’nda nöbete başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AKP’li milletvekillerine seslendi.

“NE YAPIYORSUNUZ SİZ ALLAHAŞKINA?”

AKP’li vekillerin süreçte yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Tugay, “Akpartinin İzmir’den seçilmiş, İzmir’in hakkını hukukunu savunmasını beklediğimiz ‘İzmir Vekilleri’ bugüne kadar İzmir için ne yaptınız? İzmir’e ne hizmet getirdiniz? sorularını sorduğumuz günlerde sıraya girmişler ve telaş içinde İzmir’in mülklerine birilerinin çökme çabasına kılıf üretme açıklamaları yapıyor. Ne yapıyorsunuz siz Allahaşkına? Vakıflara mı hizmet ediyorsunuz İzmir’e mi? Belediye binalarına birileri çökünce çok mu mutlu olacaksınız? Bu mudur sizin hizmet anlayışınız?” diye sordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elindeki mülkleri kiraya vermesine rağmen ücretlerini tahsis edemediğini belirten Cemil Tugay, “Vakıflar bölge müdürlüğü elindeki yüzlerce mülkü ne yapacağını bilemiyor ve kiraya veriyor. Üstelik kiraları tahsil dahil edemiyor. Sayıştay raporlarında var bu. Demek ki elindeki mülkleri yönetemiyor bu kurum. Buna rağmen bir gram emeği ve hakkı olmayan binalarımıza çökme hakkını kendinde görüyor. Sizin adaletiniz yok mu? Vekili olduğunuz şehre karşı saygınız ve sorumluluk hissiniz yok mu? Sürekli yalan yanlış açıklamalarla algı peşinde koşmaktan başka elinizden bir şey gelmiyor mu? İşte size fırsat bu şehrin vekiliyseniz bu yanlışa dur deyin. Çözüm üretilmesine katkı verin. Bir kere de iyi ve doğru bir şey yaptığınızı görelim” ifadelerini kullandı.