Cemil Tugay’dan çöp açıklaması: Bakanlıktan sonuç alamadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. İzmir’de atık bertaraf tesisleri için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgili mahkeme kararına değinerek çevre sağlığından dolayı değil, heyelan riski için tedbirli davranılan bir süreç yaşandığını belirtti. Başkan Tugay hazırlanan raporların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aktarıldığını söyleyerek “Alanın kullanımıyla ilgili teknik bir sorun yok. Bazı vatandaşlar tepki gösteriyor, saygım sonsuz, itirazım yok. Ama şu bir gerçek; orada şu anda çevreye zarar veren bir durum yok. Gereken önlemler alınıyor. İzmir’de günde 6 bin ton atık toplanıyor. Bu atıkların bir kısmı Ödemiş ve Bergama’da bertaraf ediliyor ama diğer kısmıyla ilgili ben göreve geldiğimde hazır olan hiçbir şey yoktu. Göreve geldiğimden beri de 11 tane alan başvurumuz var. Kemalpaşa’da yaptığımız çalışmalar var. Hiçbirinde sonuç alamadık. Bu süreç bizim dışımızda. Bakanlık tarafında istediğimiz gibi yürümeyen bir süreç var. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Menderes’te alan belirlenmişti, siyasi nedenlerle önü tıkandı. Yamanlar’da Aziz Kocaoğlu zamanında bir çalışma başlatılmıştı. Yeraltı su rezervlerinin olumsuz etkileneceği söylenmişti. Hemen hemen her başvurunun önü tıkandı” dedi.

“ÇÖPÜN SİYASETİ OLMAZ”

Eleştirilerin hatırlatılması üzerine konuşan Başkan Tugay, “Bir şey yapılmadı iddiası doğru değil. Bir şey yapılmaya çok çalışıldı ama olay bizimle bitmiyor. Belediyenin kendi alanı olup da bu işe uygun olan yerler zaten teklif edildi. Ama bunlardan hiçbir sonuç alınamadı. Bizim ilerleyemediğimiz, bakanlığın da bize beklediğimiz kadar yardımcı olmadığı bir durum var. Çöpün siyaseti olmaz. Ama maalesef bizim bazı yerel siyasetçilerimiz kendilerine rant çıkarmak için bu konuyu çarpıtıyorlar. Bir ilçe belediye başkanı ‘yaşasın buraya tesis yaptırmadık’ gibi anlamsız bir açıklama yaptı. Çok sorumsuzca bir açıklamadır. O belediye başkanının her şeyden önce kendi ilçesinin atığının nereye gideceğini de açıklaması lazım. Onları nereye götürmemizi istediğini de o coşkulu sesiyle açıklarsa memnun olurduk. Bir problem yaratmaya çalışıyorlar. O problem emin olsunlar herkesin problemi. Bu sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sorunu olarak tarif edilemez. Ben belgeleriyle her şeyi ne zaman nasıl yaptığımızı açıklarım. Gerekirse anlatmaya başlayacağız. Bakanlığımızın aklı başında bürokratları var. İyi niyetli olduğuna inandığım bir bakanı var. Onların bir çözüm üretme yolunda bir adım atacağına inanıyorum. Bu konunun anlamsız bir siyasi tartışmaya dönmesi çok yanlış. Böyle bir hikayenin parçası olmayacağız” ifadelerini kullandı.

“HERKES GÖREVİNİ YAPARSA ZATEN ORTADA SORUN KALMAZ”

İzmirlileri İzmir’e sahip çıkmaya davet eden Tugay, “Hep beraber İzmir’e sahip çıkacağız. Kendi atığımıza, çöpümüze sahip çıkacağız. Mümkün olduğunca az atık üretmek, çok dönüştürmek ve en sağlıklı çöp bertaraf sistemini kurmak hepimizin boynunun borcu. Ben üzerime düşeni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Ama bu sadece bugünün değil geleceğin de konusu. Sorunu makul, mantıklı yoldan çözmemiz lazım. Her zamankinden daha fazla çaba içindeyiz. Bu konuyu tartışmak yerine herkes üzerine düşeni yapsın diye düşünüyorum. Herkes görevini yaparsa zaten ortada sorun kalmaz” dedi.