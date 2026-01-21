Cemil Tugay’dan İZMAR ve Kent Lokantaları müjdesi: Yüzde 50 indirimli satış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dezavantajlı bölgeler için yeni İZMAR ve Kent Lokantaları açılacağını duyurdu.

Bu mahallelerde hizmet verecek market ve lokantaların mevcut uygulamalara göre daha uygun fiyatlı olacağını açıklayan Tugay, “Arkadaşlarımızla birkaç toplantı yaptık. İzmir’in sosyoekonomik olarak zor durumda olan bölgelerini konuştuk. Bu bölgelerde yurttaşlarımızın daha fazla yanında olmak istiyoruz. İZMAR’larımız var biliyorsunuz fiyatları piyasaya göre yüzde 20-25 daha uygun. Bunları dezavantajlı mahalleler daha fazla açarım ve daha da uygun yapalım istiyoruz. Yüzde 50 indirimle satılan marketler açmak istiyoruz. Kent Lokantalarımız var ve 4 çeşit yemeği 50 TL’ye yurttaşlarımıza servis ediyoruz. Yine bu mahallelerde kent lokantaları açalım ve fiyatı da 25 TL olarak belirleyelim istiyoruz. Aklımızdan geçen bazı yerler var. Eminim pek çok yurttaşımız kendi mahallesinde açılmasını isteyecek. Sizlerde bu paylaşımla birlikte görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hangi mahallelerimizin daha çok ihtiyacı var diye. Herkesin yanında olmak istiyoruz. Herkese destek olmak istiyoruz. Belediyenin çalışmalarına destek olan insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlik beraberlikle zor günlerimizde birbirimizin yanında olacağız. İnsanlarımızı yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.