Erdoğan'dan 'Suriye', 'SDG' ve 'DEM' mesajları: 'Bizim tek ve ortak şemsiyemiz var...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dün Kamışlı-Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırıya değinen Erdoğan ''Şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle bir netice alma imkanı kalmadı. Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulacak, bunun hesabını mutlaka soracağız'' dedi.

''TEK ŞEMSİYEMİZ VAR O DA İSLAM KARDEŞLİĞİ''

Suriye'de cihatçı HTŞ ile terör örgütü PKK'nin uzantısı SDG arasında yaşanan gerilim ve yapılan anlaşma sonucu sağlanan ateşkese ilişkin ''Bizim tek ve ortak şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir. Bizi bir eden bizi bir araya getiren imanımızdır, inancımızdır, ezanımızdır, kitabımız, Peygamberimiz, kıblemizdir'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Aziz milletim, değerli milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler; sizi en kalbi duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti hareketinin fedakâr neferlerini bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum. Grup toplantımızın milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı farklı mecralar üzerinden takip eden, ekranları heyecanlandıran bu heyecanımızı paylaşan tüm yol arkadaşlarımıza buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

EMEKLİLERE: 'CUMHUR İTTİFAKI'NA GÜVENİN'

Ben emeklilerimizden AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenmelerini özellikle rica ediyorum. Biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız.

Şimdi değerli kardeşlerim, malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

"MUHALEFET ULAŞILMAZ TAVIR İÇİNDE"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz, Meclis İç Tüzüğü ile bağdaşmayan tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, milletimize karşı sorumluluklarımızı layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR

Adına SDG denen yapı ile 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. SDG entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu hiçbir adım atmadı. Adım atmadığı gibi, işgal ettiği topraklarda sivillere baskı yapmayı sürdürdü. Aralık ayında SDG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelerden bir sonuç alınmadı.

Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli tahkimlerde bulunduk. Krizin sıcak çatışmamaya dönmesi için çaba gösterdik. SDG denen yapının tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. Şam yönetimi son derece haklı bir şekilde operasyonlar düzenledi.

Türkiye olarak toprak bütünlüğü korunmuş tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Suriye devletinin ve ordusunun tümetnik kökenlerin yan yana yaşadığı tek bağımsız bir Suriye inşa etme çabasını komşuları olarak yürekten destekliyoruz. Son haftaki başarılı operasyonlarından dolayı kardeş Suriye halkını tebrik ediyorum.

SDG İLE ATEŞKES: ''BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ''

Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz, terör örgütünün köşeye sıkıştığı yerlerde teslim olması, silah bırakması ve bu meselenin kalıcı olarak çözülmesidir.''

ÖCALAN DA 'İSLAM' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam kardeşliği "vurgusu akıllara terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın "Demokratik İslam" çıkışını getirdi. Öcalan aralık ayında Diyarbakır'da Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu tarafından düzenlenen kongreye gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"İslam, özünde özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin dinidir. Kapitalist modernitenin iktidar ve talan aracı haline getirdiği resmi devlet İslam’ı ya da cemaatçi yapılar, bu özü yitirmiştir. Demokratik İslam ise, Medine Vesikası’nın ruhuna dönmektir. O sözleşme farklı inançların, halkların ve kültürlerin öz iradesiyle, baskısız bir arada yaşama sözleşmesidir. İslam’ı ne devletin, ne de herhangi bir grubun siyasi aracı yapmadan, toplumun tabandan örgütlenen özgür yaşamına hizmet ettirelim. Demokratik İslam, kadın özgürlüğünü, ekolojik dengeyi ve halkların kardeşliğini merkeze alan bir uygarlık alternatifidir. Orta Doğu’nun kanayan yaralarına ancak bu demokratik yorum şifa olabilir."