Cemil Tugay’dan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki Kıbrıs gazileri KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Ziyarette, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lefkoşa’da yapılacak spor amaçlı park ve rekreasyon alanları için önemli bir iş birliği protokolüne de imza attı. Protokol, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşmasında Kıbrıslı Türk gençlerin çok amaçlı spor alanlarına kavuşmasını sağlayacak Spor Parkı projesine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin somut destek sağlayacağının sözünü verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, kardeş şehir ilişkilerini geliştirecek protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Harmancı, İzmir’in proje deneyimi ile Lefkoşa’nın yenilikçi yerel çözümlerinin bir araya getirilerek teknik ve iş birliğine dayalı bir deneyim köprüsü kurulacağını söyledi.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILACAK

Protokol ile Lefkoşa’da yaşayan gençlerin spor olanaklarının geliştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Protokol kapsamında taraflar, kardeş belediyecilik anlayışı çerçevesinde bilgi, deneyim ve teknik birikimlerini paylaşarak yeni nesil spor alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Spor parkları ve tematik oyun alanlarının tasarımında ortak çalışmalar yürütülürken; modern zemin teknolojileri, engelsiz erişim standartları ve estetik donatı unsurları gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı yapılacak. İş birliği ile ihtiyaç duyulan alanlarda ekipman desteği sağlanması ve projelerin uygulanmasında karşılıklı dayanışma içinde hareket edilmesi planlanıyor.

ÖZEL GENÇLERİN ÇALIŞTIĞI KAFEYİ ZİYARET ETTİLER

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay ile heyetleri, imza töreninin ardından Yeni Dünya +1 Kafe'yi de ziyaret ettiler. Başkan Harmancı, profesyonel baristalık eğitimi almış özel gençlerin çalıştırdığı kafenin kuruluş ve çalışma sistemine dair Dr. Cemil Tugay'a bilgiler aktardı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, Lefkoşa Surlariçi'nde yer alan Bandabuliya Sahnesi'ni ziyaret ettiler. LTB “Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi”nin ilk etabında tamamlanan sahne, hem başkent Lefkoşa hem de ülke kültür-sanat yaşamına hizmet veriyor.