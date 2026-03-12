Cemil Tugay’dan onay bekleyen kredi yorumu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan meclis toplantılarının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başkanlığında yapıldı. Meclisin dilek ve temenniler bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi onayları konusu gündeme geldi. Pek çok kredinin hala onay beklediğini kaydeden Başkan Tugay, “Bu dönem 400 elektrikli otobüs almak için ön kredi onayımız var. Yeni nesil troleybüs ya da dinamik şarjlı elektrikli otobüs olarak bilinen bir grup araç alımı için bir dış finans kuruluşu ile 80 milyon Avro’luk ön kredi anlaşmamız var. Bunlar hala onay bekliyor. Bunu dediğimde ‘SGK borcu nedeniyle onaylanmıyor’ diyorlar. Geçen yıl mayıs ayında çıkan bir kanun, o zamana kadar böyle bir şart yoktu. Bu başvurular bu kanundan önce yapılmış başvurular. O gün gerekçe neydi? Hiçbir gerekçe yoktu. İki yıldır yaklaşık dokuz kalem kredi hala bekliyor. Bunların hepsi altyapı ve ulaşım kredileri. Bunun hiçbir açıklaması yok. Geçen yıl mayıs ayında çıkan o kanundan önce neden bu kredilerin onaylanmadığını kimse bize açıklayamıyor. Tamamen keyfi. Bu, İzmir’in sorunlarına duyarsızlıktır. Bu, İzmir’in ihtiyaçlarını umursamamaktır. Bunun adı İzmir’in yatırım yapmasının önünde engel olmaktır” diye konuştu.

“9 BİN 121 MÜLKÜNDE İŞGALCİ POZİSYONDA BİRİLERİ VAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan üç yapıya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyma girişimlerine ilişkin de açıklama yapan Başkan Tugay, “Hukuki süreç devam ediyor. Vakıfların bir mülke ihtiyacı olduğuna dair iddia doğru değil. Bunu ısrarla söylüyoruz. İzmir’de pek çok mülkünü başkalarına kiralıyor. Sayıştay raporundan çıkarılan bulgulara göre 9 bin 121 mülkünde işgalci pozisyonda birileri var. Bunlarla ilgili bir sahip çıkmama durumu varken, elinde çok fazla sayıda mülk varken, arka planda mülkiyetle ilgili bir sorun yokken, kamu hizmeti yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkelerine tamamen habersiz, tamamen hukuksuzca bir kanundan kendince bir gerekçe üretiyor. Bunlar belediye başkanı olarak bana ait bir mülk değil. Meclis üyeleri olarak sizlere de ait değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait, dolayısıyla İzmir halkına ait. Orada ne hizmetler görüldüğünü defalarca anlattık. Kendi elindeki mülkleri değerlendiremeyen, bunları kiraya veren, 9 binden fazla mülkünde işgalci varken onlara kira ödetemeyen Vakıflar, çok yanlış bir iş yapıyor. Hukuk yolunda bu işin çözüleceğini umuyorum, biliyorum, tahmin ediyorum. Çözülmesi lazım yoksa hakikaten herkes için kabul edilemez bir sonuç çıkacak ortaya. Bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Çok büyük bir yanlış, çok büyük bir hata. En kısa zamanda geri dönüleceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi’nden alınan verilere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 64 bin 146 taşınmazından 9 bin 121’inde işgalci bulunduğunu, nizalı (ihtilaflı) kiracı sayısının ise bin 377 olduğunu belirtti.