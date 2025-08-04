Cemil Tugay’dan Sünger Kent ve çöp sorununa ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, BİSİM’in toplantısı sonrası kent gündemine dair açıklamalarda bulundu.

SÜNGER KENT PROJESİ: PRATİKTE BEKLENEN SONUCU VERMEDİ

Başkan Tugay, önceki dönemde başlatılan Sünger Kent projesinin sanıldığı kadar etkili olmadığını belirterek, “Bu proje, yağmur sularının depolanması ve yer altı su rezervlerine kazandırılması amacıyla başlatıldı. Ancak İzmir ölçeğinde yapılan çalışmalar çok sınırlı kaldı. Çatılardan yağmur suyu toplama çalışmaları yapıldı ancak bu suyun depolanması, saklanması ve ihtiyaç anında kullanılması teknik olarak zorluklar barındırıyor. Toplanan su miktarı, kurak dönemde kısa sürede tükeniyor. Dolayısıyla projenin, İzmir’in susuzluk sorununu çözmede beklenen katkıyı sağlaması mümkün değil” dedi. Tugay, İzmir genelinde yalnızca küçük bir alanda yağmur bahçesi yapıldığını, bu tür çalışmaların kentin genelinde planlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. “İyi yapılan işleri sahiplenip geliştireceğiz ancak maliyeti yüksek, getirisi düşük uygulamalara kaynak aktarmayacağız” diye konuştu.

ÇÖP SORUNU VE TESİS TARTIŞMALARI

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın Yamanlar’daki çöp tesisiyle ilgili sözlerini değerlendiren Tugay, “Yamanlar’daki süreç tamamlanmış değil. Kamulaştırma sorunları, teknik zorluklar ve çevresel etkiler söz konusu. Biz Menderes’te çevreye zarar vermeyecek, teknik olarak daha uygun bir alan belirledik. Ancak Bakanlıktan olumsuz görüş verildiği için ilerleyemedik” dedi. Tugay, çöp sorununun çözümü için İzmir-Manisa sınırındaki Çaltı bölgesinde yeni bir tesis talep ettiklerini belirterek, “Bu şehrin çöp sorununu ortada bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Modern geri dönüşüm, kompost ve tehlikeli atık bertaraf tesisleriyle dünyanın en ileri örneklerinden birini kurmak istiyoruz” diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMA ZAM YOK

Dolmuş ve taksi ücretlerine yapılan zamların ardından toplu ulaşım fiyatlarının artıp artmayacağı sorusuna Tugay, “Şu anda toplu ulaşıma zam planımız yok. İzmir, Türkiye’nin en uygun fiyatlı toplu ulaşımına sahip illerinden biri. Buca Metrobüs hattı hızla ilerliyor, yeni metro projeleri yolda. Körfezin altından geçecek demiryolu hattı için de çalışmalarımız devam ediyor” yanıtını verdi.

SU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İzmir’in su kaynaklarıyla ilgili de konuşan Tugay, “İzmir’de yerüstü su kaynakları yetersiz, yeraltı suları da güvenilir değil. Tarımda vahşi sulamanın önlenmesi, suyu çok tüketen ürünlerin ekiminden vazgeçilmesi gerekiyor. Kayıp-kaçak oranımız yüzde 25-26 seviyesinde ve bu Türkiye ortalamasının altında” dedi. Devlet Su İşleri’nin yetkileri nedeniyle bazı projelerde ilerleyemediklerini söyleyen Tugay, “İzmir’e su getirilmesi için komşu illerde baraj projelerinin hızla tamamlanması gerekiyor. Orta ve uzun vadede deniz suyunun arıtılması da gündemimizde” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

Başkan Tugay, her projenin maliyet-fayda dengesine göre değerlendirileceğini belirterek, “Yaptığımız her işin, harcadığımız her kuruşun karşılığını almak zorundayız. İzmir’in sorunlarını çözmek için çalışıyoruz, gereksiz polemiklerle zaman kaybetmeyeceğiz” dedi.