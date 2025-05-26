Cemil Tugay: Hepimizin İzmir'e borcu var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin “Geleneksel Yaza Merhaba” buluşmasına katıldı. Tugay çiftini, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya ile sektör temsilcileri karşıladı. Etkinlikte konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in çok uzun yıllara dayanan bir hikayesinin olduğunu söyledi. Tugay, “Hepimizin İzmir'e bir borcu var. Bize bu kadar güzellik sunan bu kenti, daha iyi noktalara götürmek zorundayız. Bunu yaparken de hem kendimiz hem ailemiz için güzel bir gelecek kurmak zorundayız. Bunun için herkese düşen görevler var. Umuyorum gelecek aylarda, yıllarda İzmir için belki sizlerin de katkıları ile yapacağımız güzel çalışmalarla bunu gerçekleştireceğiz. Hepiniz iyi ki varsınız. Bugüne kadar İzmir'e kattığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum” dedi.

“MÜCADELE EDEREK BİR ŞEYLER DEĞİŞİR”

Ülkedeki herkesin olumsuz duygulardan sıyrılmak zorunda olduğunu ifade eden Tugay, şunları söyledi: “Mücadele ederek, inanarak bir şeyler değişiyor. Geleceğin dünyası çok farklı. Geleceğin dünyasında insanların birbirinin rengi ile etnik kökeni, inancı ile uğraştığını düşünmüyorum. Herkes birbirine insan gözüyle bakacak. İnsan, içindeki iyiliklerle, sanatçı gibi yarattığı güzelliklerle hem kendisini mutlu edecek hem de çevresini güzelleştirecek. Tüm insanlar için güzelliklerin yaşanmasını sağlayacak. İnsanların kendilerine, sevginin gücüne inanmaları gerekiyor.”

“SEKTÖRE DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya da 33'üncü kuruluş yılını kutladıklarını ifade ederek, “Görev üstlenen, sektör adına proje üreterek emek veren tüm başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişten gelip devam eden projeleri takip etmek ve sektörümüzün ihtiyacına yönelik yeni projeler üretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin katkıları ile oluşturduğumuz sektörel güç birliği ile kentimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Tugay’a zeytin fidanı ve doğa dostu sertifikası verildi.

ATATÜRK LİSESİ’NİN PİLAV GÜNÜNE KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Atatürk Lisesi 139. Geleneksel Pilav Günü etkinliğine de katıldı. Lisenin konferans salonunda İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (İZALEV) tarafından düzenlenen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZALEV Kurucu Başkanı Haluk Baykent, İZALEV Başkan Yardımcısı Op. Dr. Uluç Serim, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, lisenin müdürü Ahmet Yılmaz, okulun mezunları ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte lisenin marşları da okundu. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi beğeni topladı.

“İZMİR ATATÜRK LİSESİ, İZMİR’İ İZMİR YAPAN KURUMLARDAN BİRİ”

Atatürk Lisesi’nin 139 yıllık bir geçmişi olduğunu kaydeden Başkan Tugay, “Çok sayıda değerli insanı mezun etmiş, geçmişte İzmir’e, Türkiye’ye hizmet etmiş, hizmet etmenin ötesinde değer katmış bir lise. Son zamanlarda okulun eski mezunlarının, bugünkü öğrencilerinin rahatsız olduğu, itiraz ettiği durumlar yaşansa da çok net ve emin bir şekilde söylüyorum; İzmir Atatürk Lisesi, İzmir’i İzmir yapan kurumlardan biridir. Mezunlarıyla, yakında mezun olacak öğrencilerle bu okulun ruhunun hiçbir zaman kaybolmayacağına yüzde 100 eminim. Hiçbir şüphem yok. O güzel, o asil ruh iyi ki var. Onun sayesinde biliyorum ki Türkiye daha iyi oluyor. Eminim onların sayesinde gelecekte de daha iyi olacak. İzmir Atatürk Lisesi camiası önünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak temsil ettiğim tüm kesimler adına saygıyla eğiliyorum” dedi.

Başkan Tugay, konuşmaların ardından okul bahçesinde kurulan stantları gezdi. Okulun öğrencileri ve mezunlarla sohbet eden Başkan Tugay, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Etkinlik kapsamında Pilav Günü’nü temsilen pilav karma töreni de yapıldı.