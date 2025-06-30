Cemil Tugay: Hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gün boyu İzmir’i saran orman yangınlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Gündüz saatlerinde Kuyucak bölgesinde başlayan orman yangını kısa sürede Menderes ve Seferihisar’ın çeşitli mahallelerini etkisi altına alarak yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinde Seferihisar Doğanbey’i saran alevler, yazlık sitelerde evlere ve araçlara zarar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatı ve İZSU başta olmak üzere tüm ekipleriyle yerleşim yerlerini koruma altına alarak birçok sitenin yanmasını engelledi. Yangının başından beri tüm süreci anlık takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangın bölgesini ziyaret etti. Başkan Dr. Cemil Tugay’a alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz eşlik etti.

YANGINDAN HASAR GÖREN SİTELERDE İNCELEME

Başkan Tugay, yangın bölgesinde ilk olarak hasarın en çok yaşandığı Doğankent Sitesi’ni ziyaret etti. Söndürme çalışmaları devam eden alanda bilgi alan Başkan Tugay, ardından Banksis Sitesi ve Ömür Sitesi’ni inceledi. Müdahale çalışmalarının ardından Başkan Tugay, İzmir Valiliği tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

“ŞİDDETLİ RÜZGARDAN DOLAYI HAVADAN MÜDAHALE DE YETERLİ OLMADI”

Sahada açıklama yapan Başkan Cemil Tugay, yangının son durumu hakkında bilgi verdi. Tugay, “Bu yangının bu kadar büyümesinin sebebi tamamen çok kuvvetli rüzgar. Menderes ve Seferihisar arasında Kuyucak bölgesinde başlayan bir yangın vardı. Nedenini tam bilmediğimiz ama elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Oradan her tarafa yayıldı. Şiddetli rüzgardan dolayı havadan müdahale de yeterli olmadı. Karadan yapılan müdahalede de bir yere kadar yavaşlatılabildi. Şu anda rüzgar hızını azalttığı için daha etkili müdahale yapılabiliyor ama gece saatlerinde olduğu için ormanlık alandaki yangına yine müdahale edilemiyor” diye konuştu.

“20 CİVARINDA YAZLIK EVİN VE BİRKAÇ TANE ARACIN YANDIĞI TESPİT EDİLDİ”

Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Başkan Tugay, “Bulunduğumuz bölge Doğanbeyli bölgesi. Burada yazlık siteler var. Bir tarafta arkada gündüz saatlerinden beri başlayan orman yangını bazı bölgelerde orman yangını devam ediyor. Bulunduğumuz denize yakın bölgelerde de yazlık sitelerin olduğu alana da ne yazık ki sıçramış durumda. Akşam saat 7 civarında buradan ilk ihbar geliyor ve itfaiye araçlarımız o saatten beri müdahale ediyorlar. 20 civarında yazlık evin ve birkaç tane aracın yandığı tespit edildi. En fazla hasar olan yer burası, Doğankent Sitesi. Bunun dışında diğer siteler büyük ölçüde korundu. Ömür Sitesi’nde 4 tane evin yandığını biliyoruz. Yelkent Sitesi’nde 2 tane evin yandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YERLEŞİM YERLERİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALMIŞ DURUMDAYIZ”

Genellikle yerleşim yerlerinin koruma altına alındığını söyleyen Başkan Tugay, “Ama sevindiğimiz şey, Payamlı Köyü, Orhanlı Köyü, Cumhuriyet Mahallesi gibi yerler ciddi tehdit altındaydı. Buraları korudu arkadaşlarımız. Neredeyse bütün itfaiye araçlarımız burada. Biz, bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, itfaiye ile İZSU araçları ve personeli, Park ve Bahçeler, Fen İşleri gibi bütün araç gerecimiz ve personelimiz bu bölgedeydi. Denizli’den, Aydın’dan ve birkaç çevre ilden de bize yardıma geldiler. Şu an yolda olan araçlar da var. Yarın rüzgarlı hava devam edecek diye gördük, okuduk. Ondan dolayı yangına müdahalenin etkili şekilde devam etmesi ve tamamen sönene kadar çalışmanın devam etmesi gerekecek. Ama şu an için yerleşim yerlerini büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız. Riskli gibi görünen bir yer yok” şeklinde konuştu.

“YENİ YOL VE YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Tugay, “Çok üzüntülüyüz bu olan bitenler için. İnanılmaz sıcak ve kuru bir hava. Rüzgarla birlikte bahaneye bakıyor. En ufak bir kıvılcımda çok büyük yangına dönüştüğünü görüyoruz. Daha etkili söndürmeler için metotlar bulmak lazım. Zorlu hava şartlarında havadan çalışan araçlara ihtiyaç var. Böyle büyük yangınlara daha fazla hazır olmamız lazım. Biz elimizden geldiğince, araç sayımızı, personel sayımızı artırdık. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yol ve yöntemleri araştırmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız iklim şartlarının bize getirdiği sonuç bu. Bu tür yangınları maalesef görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“HALEN BU DÜŞÜNCESİZLİĞE İNANAMIYORUZ”

Yurttaşları bir kez daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Tugay, “İnsanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz ama ne kadar söylesek de bugün ben kendi gözümle de gördüm. Önümüzdeki arabadan giden birisi yanan sigarasını yola attı. Halen bu düşüncesizliğe inanamıyorum. Bugün Gaziemir Beyazevler, Buca Otokent civarında çıkan yangının da insan kaynaklı olduğuna dair bir bulgu var. Maalesef çoğu yerde insanların düşüncesizliği yüzünden bunlar yaşanıyor” dedi.

“BU EVLER YANMADIYSA ONLARA BORÇLUYUZ”

Başkan Tugay, “Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bazen, bugün olduğu gibi anormal rüzgarlarda helikopterler uçamadı, arkadaşlarımız ayakta durmakta zorlandı. Tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu evler yanmadıysa onlara borçluyuz. Diğer bölgelerde de hasarın önlenmesinde çok büyük katkıları var. Orman ekipler de diğer ekipler de aynı şekilde. Buraya gelen tüm diğer şehirlerin itfaiyeleri de hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğimiz, minnet dolu olduğumuz insanlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İZMİR’İN KABUS GÜNÜ

Seferihisar Orhanlı ile Menderes Kuyucak arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kavakdere ve Payamlı bölgesine ulaştı. Ardından Seferihisar’ın Ürkmez Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Aynı anda Seferihisar Doğanbey Mahallesi’nde de etkili olan yangın, Banksis Sitesi, Ömür Sitesi gibi yerleşim alanlarında zarara neden oldu. Seferihisar Payamlı’da yangın kontrol altında ancak Orhanlı’da ormanlık alanda devam ediyor. İzmir İtfaiyesi bölgede aktif olarak görev yapıyor. Aynı anda akşam saatlerinde Aliağa Çakmaklı’da, Kınık Kaplan ve Bergama Yukarıbey bölgelerinde çıkan yangınlara da eş zamanlı olarak müdahaleler yapıldı. Buca 6. Sanayi Bölgesi’nde başlayan yangın, sanayi tesisleri ve iş yerlerine yakınlığı nedeniyle büyük risk oluşturdu. Ekipler 15 arazöz ve çok sayıda su tankerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. İzmir’de son 24 saat içinde 9’u büyük orman yangını olmak üzere 195 yangın meydana geldi.