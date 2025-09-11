Cemil Tugay: İzmir adına sorumluluk üstlendik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU tarafından Gaziemir’de yapılacak Sarnıç içme suyu şebeke hattı için düzenlenen temel atma töreninin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki yargı kararı ve katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisleri için kentte belirlenecek bölgeler ile ilgili tartışmalar hakkında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları toplantıda konuşulanları örnek gösterdi. Başkan Tugay, “Bakan ile olan toplantıda nereyi tercih edeceksek onları kesinleştirelim, bütüncül bir bakış açısıyla İzmir’de çöp bertaraf tesisleri için yerleri saptayalım, bakanlık da bunlara izin versin dedik. Hep ayrı ayrı problemler çıkmış. Bir zamanlar Yamanlar konuşulmuş, su kaynaklarıyla ilgili Devlet Su İşleri’nin (DSİ) şerhi var. Ayrıca epey kamulaştırılacak alan var, orasının durmasına neden olmuş. Geçen dönem Menderes’le ilgili proje vardı, ihalesi de yapıldı ama daha sonra tarımla ilgili olumsuz görüş verildi. Halkı kışkırtan bazı açıklamalar yapıldı. İnsanların bunun bir çöp dökme alanı gibi olduğunu düşünmelerini sağladılar” dedi.

“HALKA KARŞI YAPILMIŞ BİR HATA”

Başkan Tugay, ayrıca şunları söyledi: “İnsanlar şehrin çöpü gelip buraya dökülmesin diye düşünüyorlar, haklılar ama bu konu öyle bir konu değil. Çöp bertaraf tesisinden bahsediyoruz. Bir tür fabrika bu. Çöp geliyor, orada ayrıştırılıyor, bertaraf ediliyor, komposta dönüştürülen, yakılan kısmı var. Böyle bir tesis. Bu tesislere şehrin ihtiyacı var. Bunların mutlaka bir yerlere yapılması lazım. Herhangi bir belediye başkanımızın, kim olursa olsun halkta hassasiyete neden olacak, gerçek dışı şeyleri söylemesini istemiyorum. Bunu halka karşı yapılmış bir hata olarak görüyorum. Çöp sorunu herkesin sorunu. İzmir’in bütününün, hepimizin ortak sorunu. Çözüm üretirken mutlaka bir yerlerde bu tesisler yapılacak. Bu tesisin ne olduğunu bile anlamadan, doğru düzgün bilgi sahibi olmadan kimsenin ‘istemiyoruz’ gibi laflar etme hakkı yok. Bu konuda çok rahatsızım. İnsanların bilgi sahibi olmadan konuşmalarını istemiyorum. Bu konu teknik bir konudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir adına üstlendiği önemli bir sorumluluktur. Bunun gereğini en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakanlık ile sağlıklı ve yapıcı bir iletişim sürdürmeye çalışıyoruz. Şehrin en uygun noktaları neresiyse ya da Bakanlık ile yapılan görüşmelerde nereye karar verilirse oraya yapılır, yapılacaktır. Bunu başka türlü şekillere sokmaya çalışmasın kimse. Mutlaka çözülmesi gereken bir konu. Aksi takdirde her zaman sıkıntı yaşarız.”