Cemil Tugay: İzmir asla mücadeleyi bırakmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han ev sahipliğindeki etkinliğe Başkan Dr. Cemil Tugay ile Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı Büşra Koçak, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Murat Ilgın, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tugay, etkinlikte vatandaşlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi.

TUGAY: O EMANETİ EN İYİ ŞEKİLDE TESLİM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mustafa Kemal Mahallesi'ni özel yapan pek çok ayrıntı olduğunu belirterek “Her şeyden önce ismi özel. Onun dışında burada yaşayan insanların ne kadar nazik, duyarlı, çalışkan insanlar olduğunu geçen dönem yaptığım belediye başkanlığımdan dolayı biliyorum. Kıymetini bildiğimiz mahallelerimizden biridir. Buradaki her bir metre zihnimde çakılı şekilde duruyor” dedi.

Sıkıntılı günler geçirdiğimizi vurgulayan Başkan Tugay, “Yüzlerde biraz hüzün var. Tabii ki üzüleceğiz ama ne olursa olsun birliğimiz, beraberliğimiz için mücadele edeceğiz. Ülkemiz bir zamanlar çok daha zor günler yaşadı. O günlerde milletimiz birlik beraberlik içinde her şeyin üstesinden geldi. Onlar bizim atalarımızdı. Bu gördüğünüz her şeyi onlar bize bıraktı, biz de kendi çocuklarımıza o emaneti iyi bir şekilde teslim edeceğiz. Bu mücadelede var olmaya kararlıyım. Benim tanıdığım Mustafa Kemal Mahallesi de, Karşıyaka da, İzmir de asla bu mücadeleyi bırakmaz” şeklinde konuştu.

“GÖNÜLLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ”

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, “Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor zamanlardan hep birlikte geçiyoruz. Bizi biz yapan değerlere her zamankinden daha fazla sarılmamız gerektiğine inanıyorum” dedi. Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han, “Burada birliğin, bereketin sembolü olan aşure günü vesilesiyle bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklılıklarımızı aynı kazanda kaynaştıran bu güzel gelenek sayesinde gönüllerimizi birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.