Cemil Tugay: İzmir için 7 gün 24 saat çalışıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi çalışanları ile bir araya geldi. Meclis salonundaki buluşmada konuşan Başkan Tugay, sivrisinek ile haşereler gibi çevre ve halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı ilaçlama yaparak yoğun mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçen 2 yıl içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kurum çalışanlarının mücadelesine rağmen bazı sorunların olduğuna değinen Tugay, “Yağmur rejimine bağlı olarak bazı dönemlerde sivrisinek şikâyetlerinde artış oluyor. Geçen yıl bir ara çok ciddi bir karasinek problemi oldu. Bunların nedenlerini de bulmamız lazım” dedi.

“İZMİR TÜRKİYE'DE HERKESİN GELİP YAŞAMAK İSTEDİĞİ YERLERDEN”

Belediye çatısı altında görev yapanların, kurumun gözü kulağı durumunda olduğunu söyleyen Tugay, “Yaptığımız iş çevre sağlığıyla, toplum sağlığıyla doğrudan ilgili. Yani sadece bir iş yapmıyorsunuz. Aynı zamanda şehre, şehirde yaşayan insanlara, aslında tüm canlılara sahip çıkıyorsunuz. Kamuda çalışmak sadece bir iş yapmak değildir. Aynı zamanda ülkemize, insanlarımıza, şehrimize sahip çıkmak demektir” dedi. Kentin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına emanet olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Şehir size emanet. Şehir bize emanet. İzmir güzel bir şehir. Gerçekten dünya güzeli bir şehir. Türkiye'de herkesin gelip yaşamak istediği yerlerden birisi. Böyle güzel bir şehre layık olduğu hizmeti getirmemiz lazım. Bunu görevli olan tüm arkadaşlarımızdan bekliyorum” diye konuştu.

“HEPİNİZ BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ”

Konuşmasında ekonomik krize de değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: “Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bir ölçüde hala devam ediyor. Çalışan arkadaşlarımız benim gözümde çok kıymetliler ve inanın hakkınızın fazlasıyla ödenmesi için en fazla duyarlılık gösterecek insanlardan birisiyim. Kapının bu tarafında bütün belediyenin dengesini sağlaması gereken bir insan pozisyonda olduğum için bazen istemediğimiz halde bazı anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ama sanmayın benim için kıymetsizsiniz. Gönlümden geçen şey belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması. Ardından sizler için daha da fazla şeyler yapabilmek.”

“SİZLERİN VARLIĞI KURUMUMUZ İÇİN BÜYÜK GÜÇ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirket, kendisinin de patron olmadığını söyleyen Başkan Tugay, “Hepimiz bize verilen işi iyi bir şekilde yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bizim amacımız herhangi birisini zengin etmek değil. Sadece bu şehrin iyi olmasını sağlamak. Sizler de aynı zamanda bu şehrin vatandaşları olduğunuz için, sizin de hem huzur içerisinde iyi bir şehirde yaşamanız hem yaptığınız işten de memnun olmanızı isterim” diye konuştu.

Yeni sivrisinek türlerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Tugay, çalışanların alanlarında kendilerini geliştirmesini de istedi. Kurum çalışanlarını çok sevdiğini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi: “Sizleri seviyorum. Biz bir aileyiz. Dilerim ve isterim ki her arkadaşımız kendisini bu kuruma ait hissetsin. Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük güç” diye konuştu.

“İZMİR İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir'in en büyük ve en güçlü kurumu olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, “Bütçesiyle, personeliyle ve yaptığı işler açısından İzmir'in daha büyük bir kurumu yok. Bizim potansiyelimiz aslında daha fazla. Sizden beklediğim şey; işinize inanarak sahip çıkmanız ve o şekilde çalışmanız. Sizler bana emanetsiniz. Şehir de size emanet. Belediyede en çok çalışan insanlardan biri olduğumu bilin. Haftanın 7 günü 24 saat, bayramlar ve tatiller de dahil nerede olursam olayım, İzmir için ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi için çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vektör Mücadele Birimi’ne eğitim verildi.