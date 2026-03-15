Trump'ın danışmanından sürpriz çıkış: 'İran savaşını bitirme zamanı geldi...'

ABD Başkanı Donald Trump çatışmanın gerektiği sürece devam edebileceğini belirtirken, Beyaz Saray’ın kripto para ve yapay zekâdan sorumlu danışmanı David Sacks, nadir görülen bir çıkış yaparak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Reuters’ın aktardığına göre Sacks, “Şu an zafer ilan etmek ve savaştan çekilmek için uygun bir zaman” ifadelerini kullandı.

TAHRAN'LA ANLAŞMA YAPILMALI

Bir podcast programına katılan Sacks, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını belirterek “Artık bir çıkış yolu bulmaya çalışmalıyız” dedi.

Gerilimin daha fazla tırmanmasının olumlu bir sonuç getirmemesi halinde, gerilimi düşürmenin yollarının düşünülmesi gerektiğini söyleyen Sacks, bunun ateşkes anlaşması veya İran ile müzakere edilmiş bir uzlaşma yoluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

ABD yönetiminin yapay zekâ politikalarında önemli rol oynayan ve önde gelen teknoloji yatırımcılarından biri olan Sacks’ın açıklamaları, Trump’ın bu ay yaptığı, “ABD gerekirse İran’la sonsuza kadar savaşabilir” sözlerinin ardından geldi.

Trump ayrıca gün içinde yaptığı bir açıklamada Tahran’ın savaşta ağır bir yenilgi aldığını ve anlaşma yapmak istediğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söylemişti.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

ABD’li kaynaklara göre Beyaz Saray içinde savaşın gidişatı konusunda danışmanlar arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Siyasi danışmanlar, aralarında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve yardımcısı James Blair’in de bulunduğu isimlerle birlikte Trump’a 'zafer tanımını daraltması' ve operasyonun sınırlı olduğunu, sona yaklaşmış olabileceğini vurgulaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Buna karşılık bazı şahin kanat temsilcilerinin ise İran’a yönelik saldırıların devam etmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.

ABD ve İsrail’den bazı kaynaklar, savaşın en az üç hafta daha sürebileceğini öne sürerken, uluslararası toplumda çatışmanın bölgesel ve küresel sonuçlarına ilişkin endişeler giderek artıyor.