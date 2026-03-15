Yusuf Tekin ağzını bozdu, Özgür Özel'i çirkin sözlerle hedef aldı: 'Anlama özürlü herhalde, lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama...'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i çirkin sözlerle hedef aldı.

Bakan Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarına değinen Tekin, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız" diye konuştu.

"ANLAMA ÖZÜRLÜ HERHALDE, LAFI NERESİNDEN ANLIYOR BİLMİYORUM..."

Bakan Tekin, Özgür Özel'i şu sözlerle hedef aldı:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım.

Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."