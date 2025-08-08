Cemil Tugay: İzmir tarımının Ankara'dan yönetilmesi yanlış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde İzmir’deki 22 ilçenin ziraat odaları temsilcileri bir araya geldi. Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki programda, tarım sektörünü geleceğin krizlerine hazırlamak, tarım ve hayvancılıkta daha modern teknikleri kullanmak için yapılması gerekenler ve iş birliği olanakları değerlendirildi. Ayrıca gıda sağlığı ve gıda krizine ilişkin alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel eşlik etti.

İzmir'in Türkiye'de tarımda en fazla üretim yapan şehirlerden biri olduğunu anımsatarak başlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Hayvansal üretimde İzmir genellikle Türkiye’de ikinci sırada. İzmir tarım bölgesi. Aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de başkenti. İzmir’de yapılan her şey bölgenin bütününe ya zarar veriyor ya da fayda sağlıyor. Etkileşimi güçlü. O nedenle tarım konusu ciddiye alınmalı. Öncelikle kuraklık, aşırı sıcaklar, don olayları… Bunların hepsi normal olmayan iklim şartlarının ortaya çıktığı durumlar. Bunlar bitmeyecek. Bu konuda yol haritası oluşturmak gerekiyor” dedi.

“YENİ ŞARTLARA GÖRE TARIM YAPMAK ZORUNDAYIZ”

İklim krizi nedeniyle gelecekte bugünkü gibi tarım yapılmayacağını belirten Başkan Tugay, şunları söyledi: “Yeni şartlara göre tarım yapmak zorundayız. Yaşamak için gıda almak zorundayız. Gıdanın kaynağı tarım. Hayvancılıkta da kritik durumlar var. Artık tarımı doğru şartlarda yapmamız gerekiyor. Ne kadar et ve süt üretmek lazım? Bunların nasıl işlenmesi, saklanması lazım? Bunları iyi planlayamazsak, çiftçi üretemeyecek ve geçimin sağlayamayacak. Diğer tarafta gıda ihtiyacı olan yurttaş, ya çok yüksek fiyatta gıda bulacak ya da bulamayacak. Bunun böyle 'Dur bakalım ne olacak' deyip kendi akışına bırakılmaması lazım.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sistemden kaynaklı hataların olduğunu belirterek, “İzmir tarımının Ankara'dan yönetilmesi, yani merkeziyetçi yönetim anlayışı yanlış. Sadece tarımla ilgili değil, her konuda böyle. Yönetimler yerelleşmeli. Yerel yönetimlere daha fazla güç verilmeli, yetki tanınmalı ki yerinden yönetilsin” diye konuştu.

“UZLAŞI İÇİNDE OLMALIYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ve güçlü bir kurum olduğunu Tugay, şunları söyledi: “Tarım konusunun ne kadar önemli, hassas olduğu ortada. Biz bu şehre hizmet edelim, kentin sorunlarına çare üretelim, gelecekte olabilecek problemler için önceden önlem alalım istiyoruz. Bu yolda bize lazım olan önce çiftçilerin birlikleri. Ziraat odaları, kooperatifler, sulama kooperatifleri gibi yapılarla bir arada, uyum içerisinde çalışabilmek. İşin doğrusunu yapmak için fikir birliği ve uzlaşı içerisinde olmalıyız. Bu durum, kırsal bölgelerdeki yaşamı da yakından ilgilendiriyor. Genç nüfus köyde kalmıyor. Çiftçiliği gençler yapmıyor. İl ve ilçe merkezlerine geliyorlar ama düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Biz bunu doğru ve adil bulmuyoruz.”

“BU ÇALIŞMALARI SİYASİ AMAÇLA YAPMIYORUZ”

Köylerin çok ihmal edildiğini de dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kırsal bölgelerde yaşamın zor olduğunu, yurttaşların basit imkânlara dahi ulaşmakta sorun yaşadığını ifade etti. Tugay, “Köylerde çocuklar okuyamıyor. Sanat, kültür faaliyetleri yok. Biz kötü giden iklim şartlarında daha doğru tarımsal üretimin nasıl yapılacağı üzerine çalışırken, kırsal bölgedeki yaşamı daha kaliteli hale getirmek için de uğraşıyoruz. Bunun için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var. Biz herkesin belediyesiyiz. Bu çalışmaları siyasi amaçla yapmıyoruz. Konu ekmek. Böyle giderse aç kalacağız. Bunu hep beraber durduracağız” dedi.

“GENÇLERİ YERLERİNDE TUTMAMIZ GEREKİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu da “İzmir Kırsalı ve Tarımın Gelecek Vizyonu” başlığı ile bir sunum yaptı. Yusuf Kurucu, “Kesintisiz gıda üretimi ve gıdaya ulaşmak önemli. Kesintisiz gıdaya ulaşmak için çok şey yapmalıyız ama çok da engel var. Bunların en başında iklim değişikliği geliyor. İklim değişikliği kendini çok hissettirdi. Yağış ve sıcaklık, istenmeyen koşullara doğru bizi götürmeye başladı. Yakın gelecekte sahil bölgelerindeki meyve bahçelerinin bulunduğu topraklar tuzlanacak. Bunların hepsi gıda üretimini kesintiye uğratacak faktörler. Gıda üretiminin de geleceği olan gençleri yerlerinde tutmamız gerekiyor” dedi.