AKP’li Metiner iktidara yakın basını hedef aldı: ‘O zevattan medet umar hale gelen…’

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı’nın, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın yeni yıl mesajını yorumladığı değerlendirmesini iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Yeni Akit manşetlerine taşıyarak haber yaptı.

Söz konusu duruma AKP’li Mehmet Metiner tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner şunları yazdı:

“İslamcı medya organlarımız ne yazık ki kimi emekli ve müstafi askerlerin o sorun üreten Türkiye aklıyla yaptıkları PKK/SDG/Öcalan analizlerine dört elle sarılmaya başladılar.

Sürece en başından itibaren “ihanet projesi” diyerek ateş püsküren ve süreç bozgunculuğu bahsinde her türlü söylemi tedavüle sokan, hatta Cumhurbaşkanımıza açık ve örtük suçlamalarda bulunan o zevattan medet umar hale gelen kimi İslamcılarımızın, ekranlarını ve köşelerini bu tip insanlara açarak süreci enfekte eden medyamızın savrulduğu bu yer hazindir.

Çok yazık, çok!”