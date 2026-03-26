Cemil Tugay kardeş şehir Lefkoşa’da

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki günlük program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Dün İzmir’in kardeş şehri Lefkoşa Türk Belediyesi ziyareti başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay’a Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi ve Ödemiş Şubesi başkanları ile üyeleri de eşlik etti. Tugay ilk güne KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve KKTC Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret ederek başladı. Tugay sonrasında kardeş kent Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başkanı Mehmet Harmancı’yı makamında ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

TUGAY ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

İki günlük temasların ilk gününde Başkan Tugay ile heyet, Kıbrıslı Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek mozolelere çelenk bıraktı. Dr. Cemil Tugay ziyaretinde anıt özel defterini de imzaladı. Kardeş şehir belediye başkanları anıt ziyaretlerinin ardından heyetleri ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

TUGAY: KIBRIS HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖZEL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Lefkoşa’da yoğun bir program içinde olduklarını belirterek, ziyaretin kendileri için önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ın Türkiye’deki herkes için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Tugay, adanın tarihine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği varoluş mücadelesine değinen Tugay, Rauf Denktaş gibi liderlerin öncülüğünde büyük bir direniş sergilendiğini belirtti. Aynı dönemde Başbakan Bülent Ecevit’in aldığı tarihi kararla gerçekleştirilen müdahalenin bugün hâlâ gururla anıldığını dile getirdi.

“KARDEŞLİĞİNİZ VE MİSAFİRPERVERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

2019 yılında İzmir ile Lefkoşa arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün önemine de değinen Tugay, bu iş birliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın, kendisinin göreve geldiği ilk dönemde İzmir’i ziyaret ettiğini hatırlatan Tugay, bundan sonraki süreçte karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Tugay, ziyaret kapsamında hangi alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğinin de ele alınacağını aktardı. İzmir olarak Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın yanında olmak istediklerini vurgulayan Tugay, iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin kendilerini mutlu edeceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Dr. Tugay, “Bu güzel adada ve bu güzel şehirde bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Kardeşliğiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

HARMANCI: LEFKOŞA İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMANIZI HER DÖNEM HİSSETTİK

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasına “Kardeş şehrinize hoş geldiniz. 2019’dan itibaren İzmir ile kardeşlik ilişkileri geliştirmekten ve şimdi bu ilişkileri daha da geliştirecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde iki şehir arasındaki ilişkiler başka bir boyuta taşınmıştı. Ama o tarihte de aslında dijital mecralardan iki kardeş şehir, iş birliği imkanlarını sonuna kadar zorladılar. Değerli dostum Dr. Cemil Tugay, sizlerle 2024 yılında İzmir'de bir araya geldik. Gerek kültürel faaliyetlerimizde gerekse de İzmir Fuarı gibi önemli etkinliklerde Lefkoşa ile dayanışmanızı her dönem hissettik” sözleriyle başladı.

Harmancı “Bilindiği üzere çok uzun yıllardır özellikle gençlerimiz uluslararası temaslar ve temsiliyette izolasyon yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası düzeyde bir belediye. Kardeş belediyemiz ile daha da geliştireceğimiz ilişkileri, bu açıdan da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Harmancı konuşmasını, “Sosyal demokrat dayanışmamız her zaman devam ediyor. Türkiye'de 17 belediye başkanının cezaevinde olması bize de büyük bir rahatsızlık veriyor. En kısa sürede adaletin yerini bulmasını umuyoruz. Bizler bu demokrasi mücadelesinde sizlerle birlikte olacağız” sözleriyle tamamladı.

HARMANCI VE TUGAY, SPOR VE KARDEŞLİK PARKI ALANINI ZİYARET ETTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Başkanı Mehmet Harmancı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kaymaklı bölgesinde yapım çalışmalarına başlanan Spor ve Kardeşlik Parkı alanını ziyaret etti. Ziyarette LTB Başkanı Harmancı, İzmirli mevkidaşına projeyle ilgili bilgi verirken, alana Dr. Cemil Tugay’ın Kıbrıs gazisi olan babası Cemal Tugay anısına da 3 adet zeytin fidanı dikildi.

30 bin metrekarelik alana sahip parkı birlikte gezen belediye başkanları, bu parkın spor altyapısına çok önemli katkılar sağlayacağını dile getirdiler. Başkan Harmancı park alanı ziyaretinde, sporun dönüştürücü gücünü parktaki imkânlarla başta gençler olmak üzere herkese ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

100 milyon TL yatırım öngörülen Spor ve Kardeşlik Parkı projesinde 2 futbol sahası, 3 basketbol sahası, 3 tenis kortu, 700 metrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, fitness salonu ile çocuk oyun alanları yer alacak.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, Surlariçi bölgesini de ziyaret etti. Gezi turunda Başkan Harmancı, başkent Lefkoşa'nın tarihi mekanlarına dair bilgiler yanında LTB'nin bölgedeki projelerini aktardı.

İki kardeş şehrin belediye başkanları Bandabuliya ve Arasta bölgesindeki esnafı da ziyaret edip sohbet etti. Tugay son olarak Boğaz Şehitliği’ni ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

TUFAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bugün de temaslarına devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Yeni Dünya +1 Kafe ve El Ele Kreşi’ni ziyaret edecek Tugay, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla spor amaçlı park ve rekreasyon alanları yaratmak amacıyla ortak protokol imzalayacak. Başkan Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı da makamında ziyaret edecek.