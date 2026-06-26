Cemil Tugay sözünü tuttu, çocukların yüzü güldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın geçtiğimiz hafta Kiraz’da çocuklara verdiği söz, yüzlerce öğrencinin hafızasında unutulmaz bir karne anısına dönüştü. Örencik Zeybekler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği geziyle İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ederek doğayla ve hayvanlarla iç içe keyifli bir gün yaşadı. Çocukların heyecanına Başkan Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da ortak oldu. Parkın girişinden itibaren meraklı gözlerle çevreyi keşfeden öğrenciler, ilk kez gördükleri birçok hayvanla tanışma fırsatı buldu. Programa 207 öğrenci, 16 öğretmen ve veliler katıldı.

“DÜNYA BÜTÜN CANLI TÜRLERİYLE GÜZEL”

Çocuklarla sohbet eden Başkan Tugay, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı olduğunu belirterek burada 140 farklı türden 1500’den fazla hayvanın yaşadığını anlattı. Fil ailesinin İzmir’in simgelerinden biri olduğunu ifade eden Tugay, parkta doğan fillerin İzmirli olduğunu anımsatarak çocuklara anne Begümcan ve baba Winner’ın yavruları İzmir, Deniz ve Ege’nin hikayesini anlattı.

“TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR”

İzmir’deki tüm çocukların bu alanı mutlaka görmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, “Sizler doğayla iç içe bir bölgede yaşıyorsunuz ancak burada çok sayıda canlı türünü bir arada görebiliyoruz. Aslında vermek istediğimiz mesaj şu; dünyada insanlar yalnız yaşamıyor. Pek çok canlı türüyle birlikte yaşıyoruz. Hepsinin bu dünyada yaşam hakkı var ve hepsine saygı duymamız gerekiyor. Burayı ziyaret eden çocuklarımızın ve gençlerimizin bunun farkına varmasını istiyoruz” dedi.

“KENDİNİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEYECEKSİNİZ”

Doğanın, ağaçların ve tüm canlıların korunmasının önemine dikkat çeken Tugay, “Biz bu dünyayı bu haliyle seviyoruz. Doğal yaşam olması gerektiği gibi devam ederse her şey dengede kalır ve insanlar da huzur içinde yaşar. Bu bilincin hepimizde oluşması gerekiyor. Dünya bütün canlı türleriyle güzel. Onlarla uyum içinde yaşamayı da hep birlikte başarmamız lazım” diye konuştu. Kirazlı çocuklara seslenen Başkan Tugay, “Sizleri çok seviyorum. Okulunuzun daha da güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyeceksiniz. Belediye başkanınız, amcanız, büyüğünüz olarak sizlerin daha güzel ortamlarda eğitim alması, keyifli etkinliklere katılması ve İzmir’i daha yakından tanıması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Tugay, Doğal Yaşam Parkı’nda en sevdikleri hayvanları sordu, eğitim hayatları hakkında bilgi aldı. Geleceğe dair umutlarını da paylaşan Tugay, “Hep birlikte daha iyi olacağız. Sizler büyüdüğünüzde umarım Türkiye ve dünya çok daha güzel bir yer olacak. Öğretmenlerinizle, belediyede çalışan arkadaşlarımızla ve sizlerle birlikte bu dünyayı daha güzel bir yer haline getireceğiz” dedi. Konuşmasının ardından çocuklarla birlikte fil ailesini ziyaret eden Başkan Tugay, miniklerle elma ve havuç vererek filleri besledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kimi ilk kez bir fili yakından görmenin heyecanını yaşarken, kimi aslanları ilgiyle izledi, kimi de sürüngenler bölümünde uzun süre vakit geçirdi.

“HAYATIMDA BURAYA GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM”

Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, heyecanlarını dile getirdi. 8’inci sınıf öğrencisi Ece Geleş, “Hayatımda buraya geleceğimi hiç düşünmezdim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiği için çok mutlu olduk” dedi. Ayşegül Baysal ise Doğal Yaşam Parkı’nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Burada çok güzel filler ve yılanlar gördüm. En çok yılanları sevdim. Başkanım, bizi buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİM”

6’ncı sınıf öğrencisi Rabia Koç, uzun zamandır Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek istediğini belirterek, “En çok bukalemunları beğendim. Renk değiştirmeleri ilginçti. Yılanların bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, görünce şaşırdım” dedi. Hazal Yılgıner, “Çok güzel vakit geçirdim. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız” sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, Yurdagül Seyri ise “Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Hayvanları gördüm, çok sevdim. Çok güzel bir gün geçirdim” ifadelerini kullandı. Karne sevincini doğayla iç içe geçen keyifli bir günle taçlandıran öğrenciler, gün sonunda kendileri için hazırlanan hediyeleri de alarak unutamayacakları anılarla Kiraz’a döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın Kiraz ziyaretinde verdiği söz doğrultusunda Kiraz Örencik Zeybekler Ortaokulu’nda da öğrenciler için karne şenliği düzenliyor.