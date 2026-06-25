Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cemil Tugay UCLG Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi

Cemil Tugay UCLG Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi

25.06.2026 15:26:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Cemil Tugay UCLG Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay bir önemli uluslararası görev daha üstlenerek UCLG Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi. İzmir bu göreve kültür alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nin Eş Başkanlığına (Co-President) seçildi. Böylelikle İzmir, Buenos Aires, Lizbon ve Meksiko’yla birlikte eş başkanlık görevini üstlendi. Kültür çalışmaları nedeniyle bu göreve layık görülen İzmir, Komite yönetimindeki Türkiye’den tek şehir olma unvanını taşıyor. Bu görevlendirmeyle İzmir kültür, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası yerel yönetim diplomasisi alanlarındaki görünürlüğünü de güçlendirdi. 

İLK DAVET FAS’TAN

Başkan Dr. Cemil Tugay eş başkan seçilmesinin ardından bu unvanıyla ilk resmi uluslararası davetini Fas'tan aldı. Fas'taki toplantılara, Başkan Tugay’ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay katıldı. UCLG Afrika Kültür Komisyonu toplantısının açılışı UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Brazzaville Belediye Başkanı Dieudonné Bantsimba ile Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından yapıldı. Okyay, “kültür” başlığının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na eklenmesiyle ilgili savunuculuk oturumuna da katılarak İzmir’in bu konudaki çalışmalarını paylaştı.

İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Cemil Tugay