Cemil Tugay UCLG Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nin Eş Başkanlığına (Co-President) seçildi. Böylelikle İzmir, Buenos Aires, Lizbon ve Meksiko’yla birlikte eş başkanlık görevini üstlendi. Kültür çalışmaları nedeniyle bu göreve layık görülen İzmir, Komite yönetimindeki Türkiye’den tek şehir olma unvanını taşıyor. Bu görevlendirmeyle İzmir kültür, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası yerel yönetim diplomasisi alanlarındaki görünürlüğünü de güçlendirdi.

İLK DAVET FAS’TAN

Başkan Dr. Cemil Tugay eş başkan seçilmesinin ardından bu unvanıyla ilk resmi uluslararası davetini Fas'tan aldı. Fas'taki toplantılara, Başkan Tugay’ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay katıldı. UCLG Afrika Kültür Komisyonu toplantısının açılışı UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Brazzaville Belediye Başkanı Dieudonné Bantsimba ile Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından yapıldı. Okyay, “kültür” başlığının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na eklenmesiyle ilgili savunuculuk oturumuna da katılarak İzmir’in bu konudaki çalışmalarını paylaştı.