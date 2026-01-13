Cemil Tugay: Ya basın özgür olacak ya da demokrasi eksik kalacak

Haber için göreve giderken 1994 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26’ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Barış Selçuk'un ailesi ve basın temsilcileri katıldı.

“BU ÜLKEDE GAZETECİLİK HÂLÂ YAŞIYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, sözlerine yaşamını yitiren Barış Selçuk ve Hande Mumcu’yu anarak başladı. Gazetecilerin Türkiye’de ciddi baskılar altında mücadele verdiğini söyleyen Başkan Tugay, “2025 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre; gazeteciler son bir yıl içinde 610 kez mahkeme salonlarında yargılandı. 95 gazeteci gözaltına alındı, 39’u tutuklandı. RTÜK tarafından dört televizyon kanalına toplam 92,7 milyon lira idari para cezası kesildi. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayımladığı Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise Türkiye, 180 ülke arasında 159’uncu sırada yer aldı. Gazeteciler arasında işsizlik oranı yüzde 20’nin üzerinde. Bütün bu tabloya rağmen şunu büyük bir inançla söylüyorum; bu ülkede gazetecilik hâlâ yaşıyor. Çünkü arkadan gelen genç gazetecilerimiz, filizlerimiz var. Gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen insanlar var” diye konuştu.

“YA BASIN ÖZGÜR OLACAK YA DA DEMOKRASİ EKSİK KALACAK”

Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Metin Göktepe, Abdi İpekçi gibi katledilen gazetecileri anan Başkan Tugay, “Yazmak cesaret ister ama gazeteci olmak yürek ister. Bir gün, bu ülkede sabahlar gazetecilerin gözaltı haberleriyle değil, gerçeklerin manşet olmasıyla başlayacak. Bir gün, gazeteciler haber yazarken başımıza ne gelir diye düşünmeyecek. Bir gün, mahkeme salonlarında haber savunulmayacak, yalan yargılanacak. Bir gün, genç gazeteciler mesleğe korkuyla değil, umutla başlayacak. İşsiz kalma endişesiyle değil, iyi haber yapma heyecanıyla. Çünkü o gün basın özgür olacak. Özgür bir basın varsa adalet nefes alır, demokrasi yaşar. Barış Selçuk ve Hande Mumcu’nun adını yaşatan bu ödül, yalnızca bir anma değildir. Sorumluluklarımızı hatırlama günüdür. Ya basın özgür olacak ya da demokrasi eksik kalacak” ifadelerini kullandı.

TÜRENÇ: UMUT VE DİRENİŞLE BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEYE KARARLIYIZ

Törende konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Yıllar önce yitirdiğimiz iki meslektaşımız Barış’ı ve Hande’yi sevgiyle anıyorum. Onların kaza haberi bize geldiğinde dünyamız bir anda karardı. Çok haksız bir ölüm oldu. Çünkü çok gençtiler. O kaza onları aramızdan götürdü ama adları yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve meslektaşlarımın verdiği emek ve titizlik için çok teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü çalışamayan gazetecilerle kutladık. Abdi İpekçilerin öncülüğünde 60 yılı aşkın süre önce elde edilen kazanımların peşinde umut ve direnişle bu mesleği devam ettirmeye kararlıyız. Soru sormanın yasaklandığı bugünlerde 10 Ocak bizim bayramımız diyoruz. Susturulmanın cezası ne olursa olsun hapisteki tutsaklarımıza, işsizliğe direnenlere, sansüre, şafak operasyonlarında gözaltına alınanlara selam olsun” dedi.

GAPPİ: ONUN MESLEKİ MİSYONUNU YAŞATABİLİRSEK BARIŞ’I YAŞATMIŞ OLACAĞIZ

Katledilen ve tutuklu gazeteciler hakkında konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Barış Selçuk’u anan Gappi, “Türkiye’nin en prestijli gazetecilik yarışmalarından birisi olan Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması, sevgili Barış’ın anısını yaşatmak için düzenleniyor. Ama biz asıl onun mesleki misyonunu yaşatabilirsek Barış’ı yaşatmış olacağız. Sevgili Barış ve Hande’yi bizden ayıran kaza turistik bir gezi değildi. Habercilik peşinden koşuyorlardı. Üzgünüz, çünkü 26 yıldır Türk basını çok şey kaybetti. Yalnızca bir meslek değil, kamusal bir sorumluluk alanı olan gazetecilik, çok yönlü saldırı altında. Bizim gözümüz gibi baktığımız haber, meta gibi alınıp satılıyor. Gazetecilik kamudan, halktan saklanan bilgilerin ortaya çıkarılarak yorumlanmasıdır. O yüzden Barış Selçuk gazeteciliği çok önemlidir” diye konuştu.

SAVAŞ SELÇUK: SELÇUK AİLESİ OLARAK SADECE ONUR VE GURUR DUYUYORUZ

Ödül törenine geçildiğinde ilk ödülü Selçuk ailesi takdim etti. Ödül takdiminde konuşan Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk, “Burası çok kadim bir şehir. Bundan 107 yıl önce emperyalist işgalcilere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin yürekli bir gazeteciydi. Bizler için gazetecilik, özgürlüğün, bağımsızlığın hür sesi olmuştur. Tüm dünyada bu böyledir. Bu kadim şehirde böyle güzel bir yarışmanın kurumsal hale getirilerek sürdürülmesinin nedenleri vardır. Yıllardır süren bu yarışmayı yaşatarak bugünlere getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Selçuk ailesi olarak sadece onur ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

BARIŞ SELÇUK’UN YEĞENİNDEN DUYGU DOLU SÖZLER

Savaş Selçuk, ödülü Barış Selçuk’un yeğeni Pınar Yalçınkaya’nın vereceğini söyledi. Törende amcası Barış Selçuk için yazdığı dizeleri okuyan Pınar Yalçınkaya, şu ifadelere yer verdi: “Ben seni kaybettiğimde 10 yaşındaydım. Varlığın bize bir hediyeydi. Bir kuyruklu yıldız gibi hızla, ışıkla, telaşla, o yaşta ne yaşadığımızı bile anlamadan ve hayatımızdan geçtin. Ama ardında kocaman bir iz bıraktın. Aslında anlıyorum ki sen gitsen de hep bizimle birliktesin. Bazen bir şarkıda, bazen bir sohbette, bazen bir damla gözyaşında, bazen bir kahkahada. Ama hep yanımızdasın. Bugün burada dostlarınla, meslektaşlarınla, seni sevenlerle bu güzel akşamda bir araya geldik. Gazeteci Barış Selçuk Ödülleri’nin 26’ncısında seni özlemle ve sevgiyle anıyoruz. Biz seni çok sevdik Barış. Biliyorum beni duyuyorsun, beni hissediyorsun. Ve yine diyorum ki elbet bir gün bulaşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

26. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde “İzmir Kent Haberi” dalında “Alevlerin arasında sayaç okumuşlar” haberiyle birinci olan Yenigün Gazetesi muhabiri Nurcan Etik, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın elinden aldı. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü, 9 Eylül Gazetesi'nde yayımlanan “Oğlu falakaya yatırıldı, hayatını barışa adadı” haberiyle kazanan Ömer Ceylan’a ödülünü gazeteci Alişer Delek verdi.

“Ulusal Haber” dalında “Eşi benzeri görülmemiş skandal” haberiyle birincilik kazanan Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'ye ödülünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü BirGün Gazetesi’nde yayımlanan “Yunus Emre'de soygun imzası” başlıklı haberiyle İsmail Arı’nın oldu. İsmail Arı’ya ödülünü BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın takdim etti.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında “Halk TV ekibine 'Kaçak' müdahale” haberiyle birinci olan Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol ve kameraman Şahin Karaşahin’e ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi takdim etti. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü “Zehirle beslenen topraklar” haberiyle EKOL TV muhabiri Hakan Gözalan ve kameraman Mustafa İç kazandı. Ödülü Barış Selçuk’ın yeğeni Pınar Yalçınyaka verdi.

“Haber Fotoğrafı” dalında “Yangından kaçış” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla birinci olan Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Emin Mengüarslan ödülünü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın’dan aldı. Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise “İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı” başlığıyla servis edilen fotoğrafıyla Anadolu Ajansı’ndan Mahmut Serdar Alakuş aldı. Mahmut Serdar Alakuş’a ödülünü Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu takdim etti.

26. BARIŞ SELÇUK’UN SEÇİLİ KURULU

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın Seçici Kurulu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, yazarımız Barış Pehlivan, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Egeli Gazete Fotoğraf Editörü Şükrü Akın, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, gazeteci-yazar Faruk Bildirici, Ali Ekber Yıldırım, gazeteci İpek Özbey, Birgün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve EÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Dirik'ten oluştu.

BARIŞ SELÇUK KİMDİR?

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimi 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimi Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984-1986 yıllarında Kırklareli Piyade Alayı’nda Asteğmen olarak yaptı. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi”, 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994’te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken, trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile yaşamını yitirdi.