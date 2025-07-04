Cemil Tugay yanan köyler için İzmir dayanışmasının ateşini yaktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te üç gündür devam eden ve ona yakın köyün yanmasına neden olan yangınlarla ilgili bölgede incelemede bulundu. Başkan Tugay’a Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve muhtarlar eşlik etti. Yeniköy Mahallesi’ne giderek yaşanan hasar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların bir an önce sarılması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Başkan Tugay, Yeniköy’ün ardından yangından etkilenen Karadoğan, Tosunlar, Suçıktı mahallelerini ziyaret ederek bölgedeki incelemelerine devam etti. Yurttaşların ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Tugay, yem, su deposu ve konteyner gibi ihtiyaçların hızlıca giderileceği bilgisini verdi.

“KÖYLERDE HASAR ÇOK BÜYÜK”

Karadoğan Mahallesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Köylerimizde hasar tespiti yapıyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bütün köylerde kimin neye ihtiyacı var diye bakıyor. Diğer taraftan hem problemin ağırlığını görmek, hem acil ihtiyaçları tespit etmek için biz de sahadayız. Tam sayısını vermem mümkün değil ama Karadoğan Köyü’ndeyiz. 40 -50 civarında evin hasarlı olduğunu biliyoruz. Bazılarının hasarlı olduğunu bazılarının tamamen yandığını biliyoruz. Burası ne yazık ki en fazla hasar olan köylerden biri. Çok şükür köylerimiz erken boşaltıldığı için can kaybı yok ama bir yatalak vatandaşımız iki gün önce kurtarılamadı. Bir de Orman Bölge Müdürlüğü ekibinden bir arkadaşımız şehit oldu. Onun dışında can kaybı yok. Ufak tefek yaralanmalar dışında yaralanma da yok. Ama maddi hasar çok büyük. Bazı köylerimiz neredeyse yaşanamaz hale gelmiş durumda. Bunlarla ilgili hızlı bir şeyler yapmamız lazım. Bizim, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkânlarımız bir ölçüde var. Belki ilçe belediyemizin de katkısı olacaktır ama hasar çok büyük. Tamamının altından kalkamayız” diye konuştu.

“YARDIM KAMPANYASI BAŞVURUSU YAPTIK”

Yangında zarar gören yerleşim yerlerinin onarılması ve köylerin afetlere dirençli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için bir yardım kampanyası başvurusu yaptıklarını duyuran Başkan Tugay, “Ben aslında vatandaşlarımıza bir yardım çağrısında bulunmak istiyorum. Arkasından yardımcı olanların destekleriyle beraber, bu köyleri yeniden inşa edelim diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarımıza talimat verdim, valiliğe bir başvuruda bulunuyorlar şu anda. Onaylandıktan sonra bir yardım kampanyası başlatacağız. Bu evleri, bahçeleri yenilemek, köylülerimizin yeniden hayvancılık yapabilmelerini ve yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YENİ YAPTIĞIMIZ EVLERİN YANMAYAN ÇATILARI OLSUN İSTİYORUZ”

Başkan Tugay, yeni yapılacak evlerin en azından yanmayan çatılara sahip olmasını istediklerini aktararak, “Biraz önce bir vatandaşımız, ‘benim evim yanmadı, çünkü yanmayan türdendi’ dedi. Çoğu ev çatıdan gelen alev nedeniyle yanıyor. Evleri yeniden inşa ederken evleri yangına dirençli hale getirelim, köyün çevresinde yangınla ilgili önlemlerimizi artıralım. Yangının söndürme araçlarının sayısını artıralım. Bunu bütün köylerimizde yapmamız lazım. Önce yanan köylerimizden başlayalım, sonra diğer köylerimizi de bu şekilde rehabilite edelim. Bunu en önemli çalışma konularımızdan birisi olarak gündemimize alacağız” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN ULUSAL BİR SORUMLULUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Köylerin yaşatılmasını ulusal bir görev olarak nitelendiren Başkan Tugay, “Burada görev hepimize düşüyor. Tam olarak hasarın boyutunu belirleyip, kimlerin acil olarak neye ihtiyacı var, bundan sonra aşama aşama neler yapacağız bunları belirlememiz lazım. Şuan bunun için çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çevredeki ekosistemi de tamir etmemiz lazım. Başka çaresi de yok. Ya buradaki köyü kapatacağız yok edeceğiz, ya da buradaki yaşamın devam etmesi için gerekli desteği vereceğiz. Köylerdeki durum bize bir kere daha şunu gösterdi. Zaten Türkiye’deki nüfusun yüzde 7’si köylerde yaşıyor. Çok az insan ama onlar da bizim için çok kıymetli. Çünkü çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen tarım yapmalarıyla, hayvancılık yapmalarıyla hepimizin hayatına çok önemli katkı veriyorlar. Onları yalnız bırakamayız. Hepimizin ulusal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek benzer afetler için önlemler alarak yola devam etmeliyiz. Ben bu köyleri halkımızın, duyarlı insanlarımızın da desteğiyle yeniden kuracağımıza inanıyorum. Ondan sonra burada yeniden yaşam başlayacak ve yaralarımızı sarmış olacağız” diye konuştu.

“SUÇLAMA İÇİN DEĞİL DURUM TESPİTİ İÇİN BUNLARI KONUŞMAK ZORUNDAYIZ”

Bölgede yapılan keşiflerin ve köylülerin yaşadıklarını aktaran Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yangınının Manastır mevkiindeki elektrik tellerinin rüzgar etkisiyle koparak düştüğü yerdeki anızları tutuşturmasıyla başladığına dair bulguların olduğunu açıkladı. Mustafa Turan’ın ifadeleri üzerine konuşan Başkan Tugay, “Olayı yaşayanlar özellikle elektrikle ilgili yaygın bir şikâyetler var. Pek çok noktada yangının elektrik direklerinden çıktığını söylüyor. Burada bir suçlama için değil ama bir durum tespiti için bunları konuşmak zorundayız. Kırsal bölgede, ormanlardan geçen hatlarda ya da köylere giden hatlarda ciddi bir bakım eksikliği sorunu var. Buralarda çokça çıkıyor. Her yangın sonuçta ufacık bir kıvılcımla başlıyor. Kuru, sıcak bir hava ve rüzgarın etkisiyle söndürülemeyen yangınlara dönüşüyor” diye konuştu.

“ELEKTRİK HATLARIYLA İLGİLİ ÖNLEM LAZIM”

Elektrik hatlarıyla ilgili önlem alınması için çağrı yapan Başkan Tugay, “Milyonlarca ağaç yandı şu anda burada belki on tane köyde çok ağır hasar var. Yüzlerce insan evsiz kaldı. Bunun tek nedeni belki bir direkten çıkan ufacık bir kıvılcımdı. Oluşan hasarın telafisi yok. Bunun olmaması için bir an önce elektrik hatlarıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. Biraz önce yolda da gördük. Eski bir ahşap bir direk, önemli bir elektrik hattı taşıyor. O da yanmış. Arkadaşlarımız fotoğraflarını çektiler. Bunların olmaması lazım. Açıklaması yok” şeklinde konuştu.

İZMİR’İN DAYANIŞMA RUHU BU SEFER YANGIN İÇİN ATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye yetki sınırları içerisinde yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek olmak için İzmir Valiliği’ne yardım kampanyası başvurusunu yaptı. Kampanya kapsamında toplanacak kaynaklarla afetzedelerin barınma, yanan ev, ahır, barınak gibi yerlerin yeniden yapımı ve bakım onarımı, gıda, temiz içme suyu, giysi, hijyen malzemeleri, ulaşım, elektrik doğalgaz gibi enerji temini, iletişim altyapısı, kanalizasyon ve su şebekesi, ev eşyası, beyaz eşya, mutfak gereçleri, yatak, ve ısıtıcı gibi temel yaşam malzemeleri, hayvan yemi, barınak, tarımsal üretim için gerekli olan fide, tohum, gübre ve ekipman verilecek. 3 ay süreli ayni ve nakdi başvurusunun onaylanması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm gücü ve vatandaşların desteğiyle çalışmalarına başlayacak.