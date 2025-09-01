Cemil Tugay yeni sezonun siftahını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde sezonun ilk balıkları tezgaha çıktı. İzmirli balıkçılar dört aylık aranın ardından, 1 Eylül itibariyle “Vira Bismillah” diyerek denizlere açıldı. Yeni sezonun açılışı nedeniyle Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve meslek odası temsilcileri katıldı.

SEZONUN İLK BALIKLARI MEZATTA SATILDI

Başkan Dr. Cemil Tugay, tezgahları ziyaret ederek balıkçılara bol kazançlı, bereketli bir sezon diledi. Av yasağının bitmesiyle denizden çıkarılan ilk balıklar açık artırma usulüyle satıldı. Başkan Tugay, sezonun ilk balığını mezattan alarak siftah yaptı. Mezatın ardından Başkan Tugay, halde yeni bir işletmenin de açılışını yaptı. Sezonun ilk satılan balıkları ise kalkan, lahos, mercan, levrek, trança ve barbun oldu.

“BEREKETİ GÖRDÜKÇE İÇİMİZ AÇILDI”

Ziyarette tüm balıkçılara bereketli bir yıl dileyen Başkan Tugay, “Bugün av sezonunun ilk günü. İzmir Balık Hali’nin zenginliğini, keyfini bugün yaşıyoruz. Hayırlı olsun, bereketli bir sezon olsun demek için buradayız. Diğer taraftan halimizin daha iyi olması için, denizlerimizin daha temiz olması için, balık üretiminin daha fazla olması için neler yapabiliriz, onları da değerlendireceğiz. Sıkıntılı bir dönemde balık Türkiye için çok değerli bir ticaret alanı. İzmir Balık Hali Türkiye’de en fazla ihracatın yapıldığı, en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bu yönüyle gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. İnşallah hep beraber yapacağız. Bugün esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı açıkçası. Hayırlı olsun tüm balıkçı kardeşlerimize, balıkçı esnafımıza” diye konuştu.

İZTO BAŞKANI ÖZGENER: TÜM REİSLERE RASTGELE DİYORUM

Yeni sezon açılışında balıkçıları tebrik eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yeni sezon tüm balıkçı dostlara hayırlı uğurlu olsun. Çok yoğun emeğin harcandığı çok önemli bir sektörümüz. Tüm reislere rastgele diyorum” dedi.

DERNEK BAŞKANI ÇAKAN: DENİZDEN ÇOK OLUMLU HABERLER GELMEYE BAŞLADI

Yeni sezonu değerlendiren Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise “Dört buçuk aylık bir av sezonu yasağı vardı. Bugün itibariyle av sezonumuz açıldı. Geceden beri denizden çok olumlu haberler gelmeye başladı. Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yediririz diye düşünüyorum. Bol bereketli, kazançlı, hayırlı bir sezon olsun. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Bu sezon ilk balık haberleri, Alaçatı ve Karaburun’dan geldi. Yüklü miktarda ağlarda balık var. O bölgede 5 – 6 tane teknemiz var. Ciddi miktarda 800 – 900 kasa civarında balık var. Onun haberleri bizi mutlu etti. İklim krizinden dolayı kaygılarımız vardı. Çok şükür o da yok oldu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK SU ÜRÜNLERİ HALİ

Buca’da yer alan ve 58 bin metrekarelik alanda kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Ürünleri Hali’nde 44 satış dükkânı, 3 adet taze ürün muhafaza deposu, 4 adet dondurulmuş ürün muhafaza deposu, 4 adet buz satış yeri ve lokanta yer alıyor. Günlük ortalama 5 binin üzerinde ziyaretçi ve esnafı ağırlayan Su Ürünleri Hali, işletme onay belgesine sahip Türkiye’nin nadir hallerinden birisi olma özelliği taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Müktesebat Heyeti tarafından örnek hal olarak gösterilen İzmir Su Ürünleri Hali’nin şartlarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılında, kapalı mezat alanına balık temizleme alanı kazandırıldı. Halin aydınlatma sistemleri, tuvalet ve mescitleri tamamen yenilendi. Balık halinde bulunan lokanta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza tarafından faaliyete açıldı.