Cemil Tugay: Yürek yüreğe, omuz omuza çalışacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 12. Balkan Şenliği’ne katıldı. Gaziemir’deki Sarnıç Piknik Alanı’nda düzenlenen şenliğe Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Geçmiş Dönem Parti Meclisi Üyesi Umut Tekin, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ve İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda göçmen katıldı. Şenlik zeybek ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

“ÇOCUKLARIMIZA İYİ BİR GELECEK BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, göçmen yurttaşları “Evlad-ı Fatihan” sözleriyle selamladı. Başkan Tugay, “Bize burada olma fırsatı verdikleri için İzmir Balkan Göçmenleri Derneği'ni kutluyorum. 12’nci kez böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Burada sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizler çok büyük ve asil bir milletin evlatlarıyız. Zamanında üç kıtaya dağılmış ama daha sonra anavatanında buluşmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş cumhuriyetin evlatlarıyız. Dünyanın en gelişmiş, en ileri ülkelerinden birisi olmak hedefiyle bu topraklarda yaşamını sürdüren insanlarız. Bizim çocuklarımız var, bizim gençlerimiz var. Onlara iyi bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bunun için değerlerine sahip çıkan insanlar gerekiyor. Biliyoruz ki Balkan göçmenleri değerlerine sahip çıkan insanlardan oluşuyor” diye konuştu.

“OMUZ OMUZA, KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyen Başkan Tugay, Bosna Hersek’in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i ölüm yıl dönümünde andı. Başkan Tugay, “İzmir, göçmenlerin şehridir. Farklı kimliklerin, kültürlerin, dillerin kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bunu bilen bir büyükşehir belediye başkanıyım ve bunun onurunu yaşıyorum. Balkan göçmenleri öyle bir lider çıkardı ki, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu dünyaya, yeryüzüne gelmiş en büyük liderlerden biridir. Bizlere düşen, bu ülkeyi en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bunu inanarak yapacağız, kendimize inanacağız, değerlerimize inanacağız, tarihimize inanacağız. Bugünümüze de inanacağız, geleceğimize de inanacağız. Bu duygularla vatana, milletine bağlı insanlar olarak yaşayacağız. Her zaman yürek yüreğe, omuz omuza, kol kola birlik olup, önce şehrimiz için, sonra ülkemiz için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN IŞIK: ARANIZDA OLMAK İSTEDİM

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Bu insanlarla tanıştığım günden beri çok mutluyum. Sizleri tanıdıkça sevdim, sevdikçe aranızda olmak istedim. Bu tür etkinliklerin bizleri daha çok bağlayacağına, aramızdaki sosyal ilişkileri daha çok geliştireceğine inanıyorum. Çok kıymetli bir etkinlik” dedi

BAL-GÖÇ BAŞKANI NURSOY: ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN ŞAŞMADIK

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ve İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy ise, “Seneye Allah izin verirse şenlikleri iki güne çıkaracağız. Çünkü tek gün bize yetmiyor. Çevre illerden, ilçelerden gelenlere teşekkür ederim. Bu hava şartlarında katıldığınız için teşekkür ederim. Derneğimizin bu sene 40'ıncı yaş günü. Çok önemli sanatçılarımızla doyasıya eğleneceğiz. Bulgaristan'da her yıl hasat sonu yaptığımız şenliği burada bir arada olmak için, geleneklerimizi çocuklarımıza aktarmak için düzenliyoruz. Değerlerimize sahip çıkalım, kıymetimizi bilelim. Biz Balkan Türkleri her zaman milletimizin yanında vatan sevgisiyle büyüdük. Hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan şaşmadık. Onun gösterdiği yolda her zaman çalışacağız" diye konuştu.

YAĞMURA RAĞMEN RENKLİ ŞENLİK

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, protokol eşliğinde alanda kurulan stantları ziyaret etti, yurttaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik birbirinden renkli konserlerle devam etti. Bulgaristan’dan ve İzmir’den halk sanatçıları, Balkan türkülerini seslendirdi. Alanı dolduran yüzlerce yurttaş, yağışlı havaya aldırmadan gönüllerince eğlendi.