Çeşme’de 10 Kasım: Atatürk sevgi, minnet ve sanatla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Çeşme’de düzenlenen anlamlı etkinliklerle anıldı. Gün boyunca süren anma programları, saygı, minnet ve sanat dolu anlara sahne oldu.

10 Kasım sabahı saat 08.50’de Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saat 09.05’te yapılan iki dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile meydan adeta bir sessizlik ve saygı denizine dönüştü. Anma programı, saat 11.00’de Çakabey Kültür Merkezi’nde Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından, “10 Kasım” temalı resim, şiir ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. “Bir Devrin Hikâyesi” adlı gösteri ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

DALYAN’DA ATATÜRK HEYKELİ AÇILDI

Günün en anlamlı anlarından biri, Dalyan Mahallesi’nde gerçekleşen Atatürk Heykeli açılışı oldu. Çeşmeli heykeltıraş Oğuz Yeşilay tarafından tasarlanan heykel, binlerce parçanın bir araya geldiği özgün bir sanat eseri olarak Çeşme’ye kazandırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışta konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği önemi vurgulayarak, “Biz bu eseri yalnızca bir anıt olarak değil, Atatürk’ün sanat ve bilime verdiği değerin bir yansıması olarak görüyoruz. Ata’mız, cephede savaşırken bile sanatçılara ‘Cephede değil, sanat ve bilim alanında memlekete hizmet edin’ diyordu. Çünkü sanatsız, bilimsiz, edebiyatsız, kitapsız bırakılan toplumlar geri kalmaya mahkûmdur. Biz de bu inançla Çeşme’yi sanatla, bilimle, sporla büyüten bir anlayışla yönetiyoruz. Bugün bizlerin burada huzur içinde yaşayabilmesini sağlayan atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu ülkeyi korumak ve Cumhuriyeti yaşatmak borcumuz vardır. Onun ışığıyla yolumuzu aydınlattığımız sürece, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi. Tören, katılımcıların Atatürk heykeline karanfil bırakmasıyla son buldu.

KENT ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNDEN ANITKABİR’E GİTTİ

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında, Çeşme Kent Enstitüsü öğrencileri ve velileri, Atatürk’ün ebedî istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etmek üzere Çeşme’den yola çıktı. Uğurlama törenine katılan Başkan Denizli, “Bugün burada hepimiz için çok anlamlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ata’mızın huzuruna sadece bir ziyaret için değil, onun fikirlerini, mirasını ve Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha hatırlamak için gidiyorsunuz. Sizler, Çeşme’nin geleceğisiniz. Bu bilinçle, onun yolunda yürümeye devam edeceğinize inanıyorum” diye konuştu. Anma etkinlikleri, akşam saatlerinde Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle sona erdi.