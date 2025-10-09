Çeşme’de nargile kafelere

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında, Çeşme Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Oturumda, CHP İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur’un meclis üyeliğinden istifası üzerine, yerine yedek üye İsmail İmerek Belediye Meclisi’ne katıldı.

Toplantıda ayrıca, nargile kafe ve tütün mamulleri satan işletmelere ilişkin önerge de gündeme geldi. Oybirliğiyle kabul edilen önerge kapsamında, İsmet İnönü Mahallesi İnkılap Caddesi ve bağlantılı sokaklarda, ayrıca Alaçatı Hacımemiş bölgesinde “nargile kafe” ve benzeri tütün mamulü satan işletmelerin açılması yasaklandı.

Başkan Denizli, “Bu karar, kamusal sağlığı ve kentimizin huzurunu koruma yönünde alınmış bir karardır” dedi.

“VİCDANI OLAN HERKESİN FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMASI GEREKİR”

Toplantının “Dilek ve Temenniler” bölümünde ise meclis üyelerinin gündeminde Filistin’de yaşanan soykırım yer aldı. Filistin halkına destek mesajlarıyla başlayan konuşmaların ardından konuşan Başkan Lâl Denizli, Avrupa ülkelerinin Filistin’i tanıma yönündeki adımlarını “gecikmiş ama değerli” olarak değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Filistin meselesi yalnızca bölgesel bir sorun değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Kadınların, çocukların, masum insanların katledildiği bu zulme sessiz kalmak, insanlıkla bağdaşmaz. Vicdanı olan herkesin, dini, inancı, milliyeti ne olursa olsun Filistin halkının yanında olması gerekir. Dünyanın en büyük açık hava cezaevi olan Gazze’de yaşanan bu trajediye karşı daha fazla ses çıkarmak zorundayız.”