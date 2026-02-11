Çeşme'de 'özelleştirme' isyanı: Halkın parasıyla yapılan yol yeniden satılamaz!

AKP iktidarının 1989’da yapımına başlanan ve 1996’da tamamen açılarak hizmete giren İzmir – Çeşme otobanının özelleştirme planlarına Çeşmeliler tepki gösterdi. Çeşme Kent Konseyi’nin çağrısıyla Çeşme Belediye Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri, esnaflar ve turizmciler, Çeşme–İzmir otoyolunun özelleştirilmesine karşı açıklama yaptı. Toplantıda, geçiş ücretinin 53 TL’den 360 TL’ye yükseltilmesinin yarımada genelinde ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

“HALKIN PARASIYLA YAPILAN YOL YENİDEN SATILAMAZ”

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, otoyolun yapım sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, yolun kamu kaynaklarıyla inşa edildiğini hatırlattı. Güler, geçmişte otoyolun belirli bir sürenin ardından ücretsiz olacağı yönünde açıklamalar yapıldığını belirterek, özelleştirme girişiminin bölge ekonomisini olumsuz etkileyeceğini savundu. Güler, "Bu otoban Türkiye’nin ilk otobanlarından biridir ve halkın cebinden 400 milyon dolara yapılmıştır. O yıllarda siyasetçiler halka, ‘15 yıl sonra bu yol ücretsiz olacak’ diye söz verdiler. Bugün geldiğimiz noktada, halkın parasını ödeyerek yaptığı otoyolu, sanki kendi mallarıymış gibi özelleştirip satmaya kalkıyorlar. Eğer bu özelleştirme gerçekleşirse Çeşme, Karaburun ve Urla’da turizm büyük darbe alır, ürün ve hizmet fiyatları yükselir, yarımadanın nefesi kesilir. Bu, bölgemize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Toplantıda söz alan Çeşme Seyahat temsilcileri de, yüksek geçiş ücretlerinin toplu ulaşım maliyetlerini doğrudan artıracağını belirterek “Eğer otoyol ücreti 360 TL seviyesine çıkarsa, İzmir–Çeşme arası gidiş-dönüş bilet fiyatlarını ciddi oranda artırmak zorundayız. Bu durum hem çalışanları hem öğrencileri hem de yerel halkı çok olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.

STK’LARDAN ORTAK MESAJ: BU DAHA BAŞLANGIÇ!

Meydanda konuşan Çeşme sivil toplum kuruluşları ise yaptıkları açıklamada, “Bu özelleştirme girişimi devam ederse, tüm yarımada ile birlikte hukuki ve demokratik mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Çeşme halkının yaşam hakkını, ulaşım hakkını ve ekonomik geleceğini kimse gasp edemez” denildi. Çeşme Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları, süreci yakından takip edeceklerini ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini duyurdu.