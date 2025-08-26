CHP 14 milletvekiliyle İzmir'de sahaya iniyor



CHP Genel Merkezi'nden alınan kararla başlayan saha çalışmaları Aydın'ın ardından İzmir'de devam ediyor. 14 Milletvekili, İzmir'in 15 ilçesinde 2 günlük saha çalışması yapacak. Cumhuriyet Halk Partisinin farklı illerinden seçilen 14 Milletvekili, CHP İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması düzenleyerek, sürecin bir “hukuk darbesi” olduğunu vurguladı.

Cumhur Uzun, “Günümüz Türkiye’sinde adaletin hiçbir ölçütle bağdaşmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. İBB soruşturması adı altında başlatılan ve İzmir dahil birçok ilde sürdürülen bu siyasi operasyonlarda masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı ve seçilme hakkı gasp edilmektedir. Gizli tanık ifadeleri, delilsiz suçlamalar ve talimatlarla yürütülen davalar, milletin iradesine açık bir darbe niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Açıklamada, belediye başkanlarının ve parti örgütü yöneticilerinin “şafak operasyonları” ile gözaltına alınıp tutuklanmasının demokrasiye ağır darbe vurduğu belirtildi.

"BU BİR DARBE SÜRECİDİR"

İktidarın seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından, halkın gözünden düştükçe baskılarını artırarak ayakta kalmaya çalıştığını belirren Cumhur Uzun, “Suçlamalar asılsız, dosyalar delilsizdir. İktidar, delil yaratmaya çalışarak Türkiye’yi felakete sürüklemektedir” dedi. Cumhur Uzun, operasyonların yalnızca partiyi değil, halkın iradesini hedef aldığını vurgulayarak, “Bu bir darbe sürecidir” ifadelerini kullandı. Cumhur Uzun, yaşananların sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne veya Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na değil, doğrudan halkın iradesine yönelik olduğunu vurgulayarak, “Bu darbeci anlayışa karşı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde demokrasi, adalet ve halkın iradesi için verilen mücadele her alanda büyüyerek sürmektedir” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN İRADESİ TUTSAK EDİLEMEZ”

23 Mart 2025’te 15,5 milyon yurttaşın katılımıyla yapılan ön seçim sonucunda belirlenen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kumpaslara rağmen direncini sürdürdüğünü belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı: “Bedeni tutsak edilse dahi İmamoğlu’nun siyasi düşünceleri ve kararlılığı tutsaklık sınırlarını aşarak bugün de toplumumuzda yaşamaya devam etmektedir. Vizyonu ve duruşuyla Türkiye’yi özgür, adil ve demokratik bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.”

“TÜRKİYE İTTİFAKI’NIN ORTAK İRADESİ”

Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin yalnızca CHP’nin değil, farklı siyasi görüşlerden milyonların ortak iradesini temsil edeceğini belirterek, “Halkı önceleyen bir siyaset anlayışını büyütmek ve iktidar vizyonumuzu somut politikalarla hayata geçirmek isteyen herkes bu çalışmaların doğal bir parçasıdır” dedi.

“HÜKÜMET PROGRAMI SONA YAKLAŞTI”

CHP’nin bir yandan demokrasi mücadelesi verirken diğer yandan iktidar programını da hazırladığını söyleyen Uzun, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, dış politika, kadın ve gençlik politikaları gibi alanlarda kapsamlı çözüm önerilerinin toplumsal katılımla şekillendirildiğini ifade etti. “4 Eylül 2024’te başlayan parti programı hazırlıklarımızda sona yaklaştık. Çağdaş, bilimsel ve halkı önceleyen bir programla Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi.

“19 MART DARBESİ EKONOMİYİ DE VURDU”

Uzun, yaşanan sürecin yalnızca demokrasiye değil, ekonomiye de ağır darbe vurduğunu dile getirdi:

“Bu süreçte enflasyon beklentileri yükseldi, yabancı sermaye Türkiye’den kaçtı, yaklaşık 6 trilyon liralık kayıp yaşandı. Bu da her yurttaşımızın cebinden 70 bin liranın uçup gitmesi anlamına geliyor. Bu yük, işçimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve emeklimizin sırtına yüklendi" Cumhur Uzun, “Ülkemizin güzel insanlarının çektiği çileye son vermek, bu ülkeye yeniden mutluluğu getirmek üzere yola çıktık. Kararlılığımız tamdır ve bunu mutlaka başaracağız" dedi.

14 KİŞİLİK KADRO

Heyet; Çanakkale Milletvekili İsmet Günaşhan, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem , Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan oluşacak.

15 İLÇEDE SAHAYA İNİLİYOR

14 isim Bornova, Kemalpaşa, Karşıyaka, Menderes Buca, Karabağlar, Foça, Dikili, Bergama, Çeşme, Seferihisar, Urla, Bayındır, Tire ve Ödemiş’te; yurttaşlar, STK’lar ve iş dünyası ile buluşacak./İZMİR