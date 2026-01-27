CHP’den AKP bayrağı tepkisi: Çifte standartlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’da 24 Ocak’ta gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kent genelinde asılan AKP bayraklarının kaldırılmaması tartışma yarattı. Ziyaretin üzerinden üç gün geçmesine rağmen bayrakların toplanmamasına CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı tepki göstererek, CHP mitingi sonrası ise aynı hassasiyetin gösterilmediğini söyledi. Saatçı, AKP’ye bayrakların kaldırılması için süre tanındığını ancak bu çağrının karşılık bulmadığını belirterek parti örgütünü harekete geçirdi. İlk olarak il ve ilçe başkanlıkları önlerine CHP bayrakları asıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın, İl Başkanı Saatçı’yı arayarak bayrak ve pankartların ertesi gün öğlene kadar kaldırılacağı yönünde bilgi verdiği bildirildi. CHP İl Başkanlığı ise bu açıklamanın ardından kamuoyuna yaptığı duyuruda, “Saat 13.30’a kadar bekliyoruz. Verilen sözler tutulmazsa, tüm örgütlerimizle birlikte Aydın’ın dört bir yanında ve kimsenin beklemediği alanlarda pankart ve bayraklarımızı asacağız. Bu kenti bir avuç azınlığın adaletsizliğine terk etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“GERİ ADIM ATMAYIZ”

Ancak AKP İl Başkanlığı tarafından bayrakların toplanmasına yönelik hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Saatçı, Aydın’ın 17 ilçesinde bayrak ve pankartlara ilişkin saha çalışması başlattıklarını açıkladı. Saatçı, “Siyasi iktidarın keyfi uygulamalarına ve çifte standardına boyun eğmeyeceğiz. Kendisini dev aynasında gören bu kibirli anlayışa bu şehirde boyun eğmeyiz. Bir adım dahi geri atmayız. Saha çalışmamız, AKP bayrakları tamamen toplanana kadar devam edecek. Oysa CHP mitingi sonrası daha Genel Başkanımız Özgür Özel Aydın’dan ayrılmadan bizleri bayrakları toplamak için baskı yapan kamu yetkilileri söz konusu siyasi iktidar olunca sessizliğini korumaktadır” dedi.