14 şehrin adı geçiyor: İstanbul'dan Anadolu'ya 'büyük göç planı' iddiası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı söyleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanması bekleniyor.

Bu çalışmanın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütüleceği söyleniyor.

HANGİ ŞEHİRLER LİSTEDE?

Belirlenen illerin Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman, Mersin olduğu iddia ediliyor.

Göç edilecek şehirler belirlenirken deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan şehirlerin seçildiği söyleniyor. Bunun nedeni ise fay hattı üstünde kurulu olan Bursa'nın Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili olması.

En büyük sanayi kuruluşlarının 79'u da birinci deprem bölgesinde yer alan Kocaeli'de bulunuyor.

OSB sayısında Bursa'dan sonra gelen Tekirdağ da ikinci derece deprem riski taşıyor. Yeni göç planıyla hem nüfusun orantılı bir şekilde dağıtılacağı hem de sanayinin güvence altına alınacağı belirtiliyor.