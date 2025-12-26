CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'dan KYK'ya burs tepkisi: Rakamı açıklamaya utandınız?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesi önünde 'Ayın sonu gelmiyor, Üniversiteliler geçinemiyor' başlıklı basın açıklaması yaptı. Aydın, KYK burs ve kredi zamlarının hala resmi olarak açıklanmamasına tepki gösterdi. CHP İzmir Gençlik kolları başkanı Ruhsar Selis Çelik, CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya, İlçe Gençlik Kolları başkanları ve üniversite öğrencileri katıldığı açıklamada Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na seslenerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüz binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs ücretini hâlâ açıklamış değil. Bunun sebebi beceriksizlik mi, yoksa belirlediğiniz rakamı açıklamaya mı utandınız?” ifadelerini kullandı.

Cem Aydın, geçmiş yıllardaki KYK burs artışlarının tarihlerini hatırlatarak, bu yıl yaşanan gecikmenin dikkat çekici olduğunu söyledi. 2018’de burs artışının 11 Aralık’ta, 2019’da 16 Kasım’da, 2020’de 7 Aralık’ta, 2021’de 14 Aralık’ta, 2022’de 12 Aralık’ta, 2023’te 28 Kasım’da ve 2024’te 9 Aralık’ta açıklandığını belirtti. Aydın, “Yakın dönemde KYK burs artışları en geç 14 Aralık’ta açıklanmışken, bugün 26 Aralık ve hala bir açıklama yok” diye konuştu.

“3000 TL İLE AYIN SONU GELMİYOR”

Mevcut KYK bursunun öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Aydın, “3000 TL KYK bursu demek günlük sadece 100 TL demek. Günlük 100 TL ise bir öğrencinin bir çorba parasını bile karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

DÖRT ÖĞRENCİDEN ÜÇÜ BARINMA SORUNU YAŞIYOR

Türkiye’de örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerinin yalnızca yüzde 25’inin devlet yurtlarında kalabildiğini belirten Aydın, geri kalan öğrencilerin barınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Özel yurt ve kira fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken Aydın, en ucuz KYK yurdunda kalan bir öğrencinin aylık yaklaşık 750 TL ödediğini ifade etti. Aydın, aylık öğrenci ulaşım abonmanının yaklaşık 400 TL, üniversite yemekhanesinde ayda 22 gün boyunca günde iki öğün yemeğin ise yaklaşık 2.110 TL tuttuğunu belirterek, “Sadece bu üç temel ihtiyaç bile 3.260 TL yapıyor. KYK bursu ise 3.000 TL. Öğrenci, ay boyunca tam beslenirse bile 260 TL açık veriyor” dedi. Yapılan hesaplamaların son derece sınırlı olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu hesapta giyim yok, kitap-kırtasiye yok, kültür-sanat yok, arkadaşlarla bir kahve içmek yok, hastalanınca ilaç almak yok. Buna rağmen 260 TL açık var” diye konuştu.

GENÇLİK ENFLASYONU VURGUSU

2017 yılı ile 2025 yılını karşılaştıran Aydın, KYK bursunun alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü söyledi. Aydın, 2017 yılında bir aylık bursla yaklaşık 60 tavuk döner menüsü alınabilirken bugün bu sayının 13’e düştüğünü, filtre kahvede 44 adetlik, salçalı makarnada 36 tencerelik, halı saha maçında 13 maçlık, tiyatro biletinde ise 22 biletlik kayıp yaşandığını dile getirdi. “Bu kayıplar sadece rakam değildir, gençliğimizden çalınanlardır” diyen Aydın, gençlerin sosyal hayattan da dışlandığını vurguladı.

“45 LİRACIĞIN BUGÜNKÜ KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı” sözlerine atıfta bulunan Aydın, 2002 yılında 45 TL bursla 1,5 çeyrek altın alınabildiğini hatırlattı. Aydın, “Bugün 3 aylık KYK bursunu biriktirsek bile 1 çeyrek altın alamıyoruz. Biz sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

CHP’NİN KYK BURSU TALEBİ: EN AZ 10.000 TL

CHP Gençlik Örgütleri’nin KYK bursu talebini de açıklayan Aydın, bursun en az bir çeyrek altın değerinde olması gerektiğini belirtti. Aydın, “KYK bursu en az 10.000 TL olmalıdır. Yoksulluğa, eşitsizliğe ve geleceksizliğe mahkûm olmayacağız. Gençlik susmayacak, hakkını alacak” ifadelerini kullandı.