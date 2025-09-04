CHP İzmir: CHP’nin iktidar yürüyüşü durdurulmak isteniyor

CHP’nin milli mücadelede doğduğunu belirten Tevfik Türk, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar, bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur” dedi.

Türk, tarihi bir sorumluluğu üstlendiklerinin altını çizerek, “İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi için “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız” diye konuştu.

“YOL ARKADAŞLARIMIZ AKLANACAK”

Aslanoğlu ve Soyer’in hukuksuz şekilde hapiste olduğunu belirten Türk, “Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Bildiğiniz üzere İzmir operasyonları kapsamında gözaltına alınarak 4 Ağustos günü tutuklanan İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem büyükşehir belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere; 11 yol arkadaşımız hala hak ve hukuk ihlaline uğrayarak tutuklu olarak yargılanmaktadır. Burada onların adına da konuştuğumuzu, bu siyasi tutsaklığın bağımsız yargı düzeninde eninde sonunda son bularak, yol arkadaşlarımızın hem hukuk önünde hem de vicdanlarda aklanacaklarını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Öyle ki tüm bu siyasi operasyonlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk Kurultayımız olan Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek Kuruluş Haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“CHP’NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ DURDURULMAK İSTENİYOR”

Türk, Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı ve Cumhuriyet’in kurulduğu iradenin Sivas’ta başladığını hatırlatarak, “Henüz mücadelenin başında, milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere geçit vermiyor” dedi.

Türk, açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik 19 Mart darbesi gibi müdahalelere dikkat çekerek, “Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler CHP’nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar, milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Türk, partisinin Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve ikinci yüzyıl vizyonuna da değindi: “Türkiye’nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla; her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını halkın iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Altı okumuzun, Atatürk Devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz”

Türk sözlerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarıyla birlikte ülkenin geleceğini kuracaklarını vurgulayarak, “Hep birlikte başaracağız” dedi.