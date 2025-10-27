CHP İzmir’de yeni yönetim belli oldu

CHP İzmir İl Başkanı Güç, daha önce birebir görüşmeler gerçekleştirerek özgeçmiş istediği 40 kişilik il yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda yöneticilerin görev dağılımı yapıldı. 15 yönetici il başkan yardımcılığına getirilirken, diğer yöneticiler ise komisyonlarda görevlendirildi. İl Başkan Vekili ise Murat Aydın oldu.

İl Sekreteri Duygu Fatma Reel Kumaş, Eğitim Sekreteri Aslı Gülden Değirmenci, İl Saymanı Arda Işık, İl Bilişim Sorumlusu Ergin Onur Ülker oldu.

Yarımada Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Sefa Dönmez, Güney Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Baki Üküşçevik, Bakırçay Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Ali Serçe, Merkez Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Arslan, 1. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Servet Arga, 2. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Pınar Ataş getirildi.

Ekonomi ve Ticaret Kurumları’ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Önder Yeşilkaya, Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Sercan Kaya, İletişim ve Medya Tanıtımından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Eylem Alan Çetiner, Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Nazım Cihan, Esnaf ve Kobilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Emre İpek getirildi.

KİM HANGİ KOMİSYONDA?

Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu: Vala Peker, Nazan Aras, Gönül Güngör

Çevre, Tarım, Orman ve Doğa Politikaları Komisyonu: Tevfik Türk, Nazan Aras, Baki Üküşçevik

Ekonomi Politikaları Komisyonu: Önder Yeşilkaya, Vedat Karataş, Barış Özdemir, Selami Ergül

Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve Dernekler Komisyonu: Nazım Cihan, Orhan Polat, Ali Alan, Onur Deniz

Kültür Sanat Politikaları Komisyonu: Meltem Ergün, Ali Alan, Vala Peker, Haydar Göktepe

Kadın Hakları ve Örgütlenme Politikaları Komisyonu: Özlem Ünsal, Meltem Ergün, Gönül Güngör, Nazan Aras

Gençlik ve Spor Politikaları Komisyonu: Hakan Akan, Sercan Kaya, Nazım Cihan, Hüseyin Duyan

Yerel Yönetimler Politikaları Komisyonu: Servet Arga, Pınar ataş, Umut barış Ballıkaya, Onur Deniz

Örgütlenme, Seçim ve Raporlama Çalışmaları Politikaları Komisyonu: Umut Barış Ballıkaya, Onur Ergin Ülker, Gülden Aslı Değirmenci, Mustafa Arslan

Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm ve Veri Politikaları Komisyonu: Çağrı Işıklıoğlı, Tevfik Türk, Hakan Akan

Tören, Miting, Toplantı ve Organizasyon Planlaması Komisyonu: Mustafa Arslan, Adnan Alabay, Meltem Ergün, Abdurrahman Batuhan.

Emekçi Hakları ve Sendikalar Komisyonu: Vala Peker, Şahin Çelik, Yüksel Seven.

Esnaf ve Küçük İşletmeler Komisyonu: Emre İpek, Mustafa Düzyol, Yoldaş Eren, Ali Bartu.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşün Politikaları Komisyonu: Pınar Ataş, Servet Arga, Hüseyin Duyan, Önder Yeşilkaya.

Emekli ve Yaş Almış Vatandaşlar Komisyonu: Gönül Güngör, Yüksel Seven, Adnan Alabay, Selami Ergül.

Hukuk ve Seçim İşleri Komisyonu Sercan Kaya, Özlem Ünsal, Ergin Onur Ülker