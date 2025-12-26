11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı... Rızvanoğlu'dan tepki: '1 milyon 651 bin metrekare orman alanımız arsa oldu!'

Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Aralık 2025 tarihli ve 10778 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla, Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’ta bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar, ekli kroki ve listelerde sınır ve koordinatları belirtilen alanları kapsıyor.

Düzenleme, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesi uyarınca hayata geçirildi. Söz konusu madde, belirli şartlar ve usuller çerçevesinde bazı alanların orman vasfının değiştirilmesine imkân tanıyor.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar devletin hüküm ve tasarrufu altında ya da Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunuyor. Bu arazilerin özel mülkiyete açılmayacağı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) tahsis edileceği belirtildi.

MUĞLA’DA İKİ BÖLGE KAPSAMDA

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Muğla’nın Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesi ile Bodrum Çamarası bölgesinde bulunan iki alan da karar kapsamında orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamadan Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.

RIZVANOĞLU: 1 MİLYON 651 BİN METREKARE ORMAN ALANIMIZ ARSA OLDU!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi!

Rızvanoğlu’nun tepkisi şöyle: