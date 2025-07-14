CHP İzmir’e Muğla desteği

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek basın açıklaması yaptı. Balcı ayrıca Şenol Aslanoğlu'nun ve Murat Çalık'ın cezaevinden yolladığı mektupları okudu.

"BU SÜRECİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ"

Balcı, yaşanan süreci eleştirerek, “Geçtiğimiz günlerde hiç beklemediğimiz şekilde, İzmir İl Başkanımız ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yol arkadaşlarımız, tamamen siyasi gerekçelerle tutuklandılar. İçinden geçtiğimiz bu dönemde ne yazık ki ülkemizde birçok hukuksuzluk yaşanıyor” diye konuştu.

"ADALET SİYASİ ARAÇ HALİNE GELDİ"

CHP’li Balcı, adalet sisteminin siyasi amaçlarla kullanıldığını savundu. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasını sindiremeyen Saray rejimi, yargıyı orantısız şekilde kullanarak partililerimizi hedef alıyor. Elbette ki hiç kimse yargıdan muaf değildir. Ancak bugün cezaevinde bulunan arkadaşlarımız bir cezalandırma yöntemi olarak tutuklanmış durumda” ifadelerini kullandı.

"MORALLERİ YÜKSEK, MESAJLARI NET"

Cezaevindeki isimlerle yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren Balcı, “Sayın Tunç Soyer, Sayın Mehmet Murat Çalık, Sayın Heval Savaş Kaya ile görüştük. Hepsinin moralleri oldukça yüksek. Bizlere ilettikleri ortak mesaj şu: ‘Siyasi birer tutukluyuz, bir dönem tutsak bırakıldığımızın bilincindeyiz. Ancak mücadele azmimizden hiçbir şey kaybetmedik. Dayanışma duygularıyla herkesi selamlıyoruz’ dediler” diye aktardı.

"GÖZALTI ÖNCESİ SON YEMEKTE KONUŞMUŞTUK"

Zekican Balcı, gözaltı öncesi Aslanoğlu ile Ankara’da il başkanları toplantısında bir araya geldiklerini de belirtti. “Gözaltına alınmadan bir gün önce Ankara’da bir akşam yemeğinde birlikteydik. Orada İzmir ve Muğla örgütlerinin dayanışmasını artıracak ortak projeler geliştirme kararı almıştık. Bu birlikteliğin artarak süreceğine inanıyorum” dedi.

"MEHMET MURAT ÇALIK'IN DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Balcı, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Murat Çalık’ın tekrar cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi. “Kendisi hak etmediği bir şekilde tutuklu. İlgili kurumlara sesleniyoruz: Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"BU KARANLIĞI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

"Ne zindanlardan ne de tehditlerden korkarız” sözleriyle sonlandıran Balcı, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde ülkemizi içine sürüklendiği bu karanlıktan çıkarmakta kararlıyız. Bu süreç dayanışmayla aşılacak” dedi.

Balcı ayrıca Şenol Aslanoğlu’nun ve Murat Çalık'ın cezaevinden gönderdiği mektubu paylaştı.

ASLANOĞLU’NDAN CEZAEVİNDEN MESAJ: BU KARANLIĞI BİZ YIKACAĞIZ

Uzun süredir CHP’li isimlere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarına değinen Aslanoğlu, “İstanbul'da başlayan, İzmir, Antalya, Adana, Adıyaman gibi illerle devam eden bu saldırılardan bizler de payımıza düşeni aldık. Ancak milletin vicdanı bu iftiralara itibar etmedi” dedi. Şenol Aslanoğlu, “Vatandaşlarımız bu haysiyet cellatlığına inanmadı. Onların desteğiyle dimdik ayakta durmaya ve içeride mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu karanlığı biz içeriden, siz dışarıdan yıkacağız. Bu ülkeye aydınlığı biz getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

İzmir’de 53 belediye çalışanının da tutuklu olduğunu hatırlatan Aslanoğlu, “Bizleri cezaevinde tutarak, İzmir’de onlarca belediye çalışanı kardeşimizi zindanlarda tutsak ederek bir adım geri atacağımızı sanıyorlarsa, çok yanılıyorlar. Asla geri adım atmayacağız” dedi. Aslanoğlu, “Son sözü biz söyleyeceğiz. Haklıyız, kazanacağız. Biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Biz kazanacağız!” dedi.

MURAT ÇALIK'TAN MESAJ

Murat Çalık ise mektubunda, "Güzel memleketimiz için güzel işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden ilham alanlara selam olsun" sözlerini kaydetti./İZMİR