CHP İzmir eski ilçe başkanlarından bildiri: Antidemokratik uygulamaları reddediyoruz

CHP İzmir’de mutlak butlan yönetiminin kararıyla görevden alınan seçilmiş İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine atanan Utku Gümrükçü’nün pazar gecesi il binasına arbede ile girerek makama oturmasına CHP İzmir'de görev yapmış önceki dönem ilçe başkanları tepki gösterdi.

“İRADEYE SAHİP ÇIKIYORUZ, İŞGALE VE DAYATMAYA KARŞIYIZ”

“İradeye sahip çıkıyoruz, işgale ve dayatmaya karşıyız” başlığıyla yayımlanan bildiride, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli demokrasi, hukuk devleti, örgüt iradesi ve üyelerimizin özgür tercihidir. Partimizin en temel değeri, yöneticilerin seçimle belirlenmesi ve yine seçimle değişmesidir. Son günlerde İzmir İl Başkanlığımızda yaşananlar, partimizin demokratik gelenekleriyle bağdaşmayan, örgüt vicdanını yaralayan görüntüler ortaya çıkarmıştır. Hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalı bir atama sürecine dayanılarak İl Başkanlığı binasına fiili müdahalede bulunulması, parti emekçilerine ve yol arkadaşlarımıza yönelik saldırgan tutum, hizmet binamızın işgal edilircesine kontrol altına alınmaya çalışılması kabul edilemez. Bu tutum sadece kurumsal kimliğimize değil, demokrasi kültürümüze ve örgüt emekçilerine yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Demokrasinin ve örgütlü mücadelenin simge kenti İzmir’de bu görüntülerin yaşanması bizleri derinden üzmüş, örgütümüzü ve partililerimizi haklı olarak öfkelendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir kademesi güç gösterileriyle, fiili dayatmalarla veya atanmış iradelerle yönetilemez” ifadeleri kullanıldı.

“ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARI REDDEDİYORUZ”

Üyelerin ve örgütün sesine kulak verdiklerinin altı çizilen açıklamada, “Bu antidemokratik uygulamaları reddediyoruz. Bu nedenle; parti içi sorunların çözüm adresi hukuksuz dayatmalar değil, örgütün iradesi ve kurultay mekanizmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü saraylardan, atamalardan veya dayatmalardan değil; üyelerinden, örgütlerinden ve halktan aldığı meşruiyetten gelir. Bugün yapılması gereken çatışmayı büyütmek değil, örgütün iradesine saygı göstermek, demokratik işleyişi yeniden hâkim kılmak ve partimizi kurucu değerleriyle buluşturmaktır. Bizler CHP İzmir Önceki Dönem İlçe Başkanları olarak, örgütümüzün iradesinin yanında olduğumuzu ve demokratik teamüllerin sonuna kadar savunucusu olacağımızı duyuruyoruz” denildi.