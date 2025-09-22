CHP İzmir İlçe kongrelerinde sandık maratonu devam ediyor

CHP İzmir’de delegeler, ilçe başkanlarını ve il delegelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 28 Eylül’de tamamlanacak ilçe kongreleri sürecinde birçok ilçede mevcut başkanlar yeniden seçilirken, bazı ilçelerde değişim yaşandı.

Balçova'da mevcut ilçe başkanı Murat Aküzüm kongreye tek aday olarak girdi. Aküzüm 252 oyla başkan seçildi.

Bayraklı’da Didem Gültekin’in görevden alınması nedeniyle ilçe başkanlığına atanan Münir Demir, 224 oy alarak yeniden başkan oldu.

CHP Bornova’da da mevcut ilçe başkanı Ertürk Çapın, tek aday olarak girdiği seçimde 365 oy alarak görevini sürdürdü.

Buca'da da tek adaylı kongrede Çağdaş Kaya 358 oy olarak güven tazeledi.

Çiğli’de mevcut ilçe başkanı Erkan Akar da tek aday olarak seçime girdi ve 278 oyla görevine devam etti.

CHP Güzelbahçe İlçe Kongresinde mevcut başkan Devrim Seyrek tek aday olarak girdiği seçimde 165 oy alarak güven tazeledi.

CHP'de olaylı Karabağlar kongresi de tamamlandı. Kongreye tek aday giren Volkan Gürboğa oy kullanan 270 delegenin 241'inin oyunu aldı. 146 dele ise oy kullanmadı.

Kemalpaşa'da ise mevcut ilçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile CHP Kemalpaşa eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın yarıştı. Başkan Yılmaz 235 oy ile yeniden başkan oldu.

Konak İlçe Kongresinde Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz arasında geçen yarışı 238 oy ile Kalmaz kazandı.

Seferihisar’da mevcut İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, tek aday olduğu kongrede 170 oy alarak yeniden başkan seçildi.

CHP Selçuk İlçe Kongresi’nde mevcut başkan İpek Onbaşıoğlu tek aday olarak girdiği seçimde 128 oy alarak güven tazeledi.

Tire’de tek adaylı yapılan kongrede mevcut başkan Gürol Soyuer 191 oy ile başkanlığını sürdürdü.

Torbalı’da kongreye katılan tüm delegelerin oyları ile İbrahim Özel, 398 oy alarak görevine devam etti.

Urla’da ise kongreye tek aday olarak giren Bahri Yalaz 294 başkanlık görevine seçildi.

Öte yandan; yapılması planlanan Gaziemir ve Karşıyaka ilçe kongreleri CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle ertelendi.

Karşıyaka İlçe Kongresi 24 Eylül Çarşamba ve Gaziemir İlçe Kongresi 28 Eylül Pazar günü, Dikili ilçe kongresi 23 Eylül, Menderes ise 4 Ekim tarihinde yapılacak.