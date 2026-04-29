CHP, İzmir’in iş dünyası ile bir araya geldi

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Güldem Atabay, PM üyesi İzmir milletvekili Av. Deniz Yücel, İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır’ın katılımıyla; İzmir’in oda ve meslek kuruluşlarının başkanlarıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı hakkında Çağatay Güç, “Ekonomik krizin üretimden ticarete, esnaftan sanayiciye etkilerini ele aldığımız buluşmada; sahadan gelen sorunları dinledik, artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarını değerlendirdik, çözüm önerilerini tartıştık. CHP olarak; üretimi önceleyen, katma değer yaratan, esnafı ve KOBİ’leri güçlendiren adil ve sürdürülebilir ekonomik düzen hedefimizi paylaştık. İzmir’in üretim ve ticaret gücünü ortak akılla büyütmeye; ekonomiyi ranttan değil üretimden yana bir anlayışla, esnafımızın, sanayicimizin ve tüm emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.