CHP İzmir: İzmir, kurtuluşu başlatan ve bitiren tek kenttir

CHP İzmir İl Başkanlığı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 103. ve Cumhuriyet Halk Partisinin Kuruluşunun 102. yıldönümleri sebebi ve CHP İstanbul İl Başkanlığına Kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Hak,hukuk,adalet", "Her şey çok güzel olacak" sloganları atıldı. Yürüyüş bitiminde Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkan yardımcısı Ali Alan, “Bugün bir milletin makûs talihine son verdiği ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihine altın harflerle yazılmış iki kutlu günü birlikte yaşıyoruz” dedi. Alan, CHP’nin köklerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine dayandığını vurgulayarak, “Dünya siyasi tarihinde savaş cephelerinde kurulmuş tek siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partimizin 102. kuruluş yıldönümünde bir aradayız” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in mücadelesinden söz eden Tugay ise, “Ekrem Başkan cezaevine koyuldu ama onun verdiği umut yok olmadı. O umudu yere düşürmeyeceğiz, hangi şart altında olursa olsun koruyacağız. Türkiye’nin her köşesinde yurttaşlarımızın bize ihtiyacı var. Bir gider bin geliriz” diye konuştu.

“İZMİR, KURTULUŞU BAŞLATAN VE BİTİREN TEK KENTTİR”

İzmir’in kurtuluş mücadelesindeki özel rolüne dikkat çeken Alan, “Tarihte bir milletin kurtuluş mücadelesini başlatan ve bitiren tek kent olan İzmir’imizin kurtuluşunun 103. yılında, başta Büyük Devrimci Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşunla başlayan mücadelenin, 9 Eylül 1922’de İzmir’de bayrağın yeniden göndere çekilmesiyle zaferle taçlandığını hatırlattı.

“BAŞLATTIĞIMIZ İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ DURMAYACAK”

Konuşmasında CHP’nin iktidar hedefini de vurgulayan Alan, “Bizler bu mirasın sahipleri olarak başlattığımız iktidar yürüyüşünü, halkın ve adaletin iktidarıyla taçlandırmadan asla durmayacağız” diye konuştu.

Ali Alan, tutuklu isimlere de değinerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi. “Cumhuriyetin en büyük emaneti olan milli iradeye ve o iradenin seçtiklerine 19 Mart’ta başlayan hukuk darbesiyle adeta ihanet edilmektedir” diyen Alan, CHP’ye yönelik baskılara dikkat çekti.

“Saray iktidarı, Türkiye’nin birinci partisine yargı sopasıyla diz çöktürmeye çalışıyor. Demokrasiyi ve Anayasayı yok sayıyor. Türkiye’yi dünyaya rezil etmek pahasına utanılası günler yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU VE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HUKUKSUZCA TUTUKLANDI”

CHP’li belediye başkanlarının ve yöneticilerin tutuklanmasını eleştiren Alan, “Delilsiz, belgesiz, tehditle alınmış ifadelerle Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu ve 16 belediye başkanımızı tutukladılar. Yetmedi, CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i de cezaevine gönderdiler” dedi.

Alan, 19 Eylül’de görülecek davada Aslanoğlu’nun özgürlüğüne kavuşacağına inandığını söyledi.

“BİZİM TEK İL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÇELİK’TİR”

İstanbul İl Başkanlığı tartışmalarına da değinen Alan, sert bir çıkış yaptı:

“Bizim bir tane İstanbul İl Başkanlığımız vardır. Onun adı da Özgür Çelik’tir. Hiçbir mahkeme kararı ve hiçbir hainin iktidar gücüyle kendini kayyum atatması bu gerçeği değiştiremez” diye konuştu. Ali Alan, “Bizler 9 Eylül ruhuna sahip CHP’lileriz. Mustafa Kemal’in askerleri olarak bir adım geri atmayız. Geldikleri gibi gidecekler. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyecek ve kazanan biz olacağız. İzmir’in kurtuluşu ve partimizin kuruluş günü kutlu olsun” dedi.

“YORULSAK DA MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Başkan Tugay, “Sıcakta da olsak, terlesek de, yorulsak da yine aynı duruşumuza devam edelim. Sağ olun, bundan şüphem yok. Ama şunu söylemek istiyorum; bizi parti olarak çok yordular. Nice seçimlerde sokak sokak gezdik, sandık başında sabahlara kadar bekledik. Sevindik, üzüldük ama mücadeleden hiç vazgeçmedik” dedi.

“CUMHURİYETİ BİZ KURDUK”

CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çeken Tugay, “Türkiye’yi kurmuş olan bir partinin üyesiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas Kongresi’nde temelleri atılan, 9 Eylül 1923’te resmen kurulan bir partidir. Atatürk, altı ok ilkesini rehber edinerek Türkiye’nin demokrasi yolunu açtı. Bugün de biz aynı mirasın taşıyıcılarıyız” diye konuştu. Tugay, CHP’nin tarih boyunca özgürlük ve eşitlik mücadelesi verdiğini belirterek, “Kadınlara erkeklerle eşit hakları Atatürk verdi. Ama hâlâ bunu içine sindiremeyenler var. Demokrasiye karşı çıkanlar, eğitimi değersizleştirenler, üniversiteleri özgürlükten koparanlar oldu. Biz onlara karşı mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİ”

Yürüyüşte duyulan “Tam bağımsız Türkiye” sloganlarına da değinen Tugay, “Biz bu ülkenin onurunu, bağımsızlığını, insanlarımızın eşitlik ve özgürlük haklarını savunduk. Türkiye’yi borçlandıranlara, tarımı ve üretimi dışa bağımlı hale getirenlere, halkın emeğini yok sayanlara karşı mücadele ettik” dedi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in mücadelesinden de söz eden Tugay, “Ekrem Başkan cezaevine koyuldu ama onun verdiği umut yok olmadı. O umudu yere düşürmeyeceğiz, hangi şart altında olursa olsun koruyacağız. Türkiye’nin her köşesinde yurttaşlarımızın bize ihtiyacı var. Bir gider bin geliriz” diye konuştu.

“MİRASIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Geçmiş liderleri ve partilileri anan Tugay, “Bugün aklıma sık sık Bülent Ecevit geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin binlerce isimsiz kahramanı var. Biz onların manevi mirasının taşıyıcılarıyız. Geçmişimizle gurur duyuyoruz ama yarını da kazanacağız. Bugün alın terimizi mücadeleye dönüştürerek, halkın güvenini kazanarak Türkiye’ye yeni bir dönem başlatacağız” dedi.

“İNANMAYAN CHP’DE YER ALMASIN”

Başkan Tugay, kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Buna inanmayan CHP’de kalmamalı. O büyük taarruzda nasıl inanarak mücadele edildi, biz de öyle inanacağız. Kaybetmek diye bir seçenek yok. Haksızlığa uğrayan, eşitsizlik yaşayan, iş bulamayan, emeğinin karşılığını alamayan herkes için kazanacağız” diye konuştu. Tugay, “Hiç kimsenin olmadığı kadar dürüst, namuslu ve çalışkan olmak zorundayız. Zaferler böyle kazanılır. Sizler partinizle, ülkenizle gurur duyuyorsanız hiçbir mücadeleyi kaybetmezsiniz. Var ol Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çok yaşa Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

MURAT BAKAN: “MÜCADELE VE AZİMLE KUTLUYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Murat Bakan, konuşmasında partinin zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. “8 Eylül’de bizi yolda gören partililerimiz, vatandaşlarımız ‘zor bir mücadele veriyorsunuz, çok zor bir işin içindesiniz’ diyorlar. Genel Başkanımız Özgür Özel de inanılmaz bir mücadele azmi gösteriyor, çok takdir ediyoruz” dedi.

TARİHTEN ÖRNEKLER

Bakan, konuşmasında 9 Eylül’ün önemini hatırlatırken Kurtuluş Savaşı kahramanlarından örnekler verdi. “Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı, Şerife Bacı, Miralay Behiç Bey, Reşat Çiğiltepe... Hepsi bu topraklar için canlarını feda ettiler. Onlardan daha zor günler yaşamıyoruz, onların verdiği mücadeleden daha büyük bir mücadele vermiyoruz” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN AZMİYLE MÜCADELE

Murat Bakan, bugün de Atatürk ve silah arkadaşlarının azmiyle mücadele etmenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, “Biz bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun silah arkadaşlarının mücadele azmiyle mücadele etmek zorundayız. O azimle 9 Eylül’ü kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP’nin kuruluşuna da değinen Bakan, “Partimizin kuruluşunun iki tarihi var. Kuruluş dilekçesi 9 Eylül’de verildi. Ama partimizin gerçek kuruluşu 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’dir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin kurulduğu tarih de budur. Dolayısıyla bu tarihi de kabul etmek gerekir. Ancak resmi kuruluş tarihi 9 Eylül’dür. Bu azimle, bu kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tekrar 9 Eylül’ümüz kutlu olsun” dedi./İZMİR