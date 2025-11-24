CHP İzmir: Öğretmenler bu ülkenin ışıklarıdır

CHP İzmir İl Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, CHP İzmir yönetimi katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ardından Güç, Kurun ve Çelik, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törende sonrası açıklama yapan Çağatay Güç, konuşmasında, “Bugün burada sadece bir il başkanı olarak değil öğretmen çocuğu olarak konuşuyorum. Evimizin sofrasında bir öğrencinin başarısı evimizin mutluluğu, bir çocuğun yaşadığı sorun evimizin sorunu olurdu. Görüyorum ki öğretmenlerimiz artık hak ettiği değeri ve saygınlığı alamıyor. 10 binlerce öğretmen atamayı bekliyor. Birçok öğretmenimiz açlık sınırı altında mücadele ederken eğitim sistemi siyasetle yapboza çevrildi. Bilimi yok sayan hiçbir iktidar ayakta kalmaz. Biliyoruz ki öğretmeni güçlendirmeden geleceği güçlendiremeyiz. Bu kent Atatürk’ün düşüncesinin laikliğin, bilimin sarsılmaz savunucusudur. Burada sadece bir tören yapmıyoruz. Türkiye’nin geleceğini İzmir’den büyütmeye adım atıyoruz. Söz veriyoruz, Cumhuriyeti savunacağız. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz.” dedi.

TUGAY: ÖĞRETMENLER BU ÜLKENİN IŞIKLARIDIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenler hepimizin annesi, babası, abisi, ablası gibi bir arada olduğumuz insanlar. Lise öğretmenimi ziyaret ettim biraz önce ve ona da bizim için bir baba gibi olduğunu söyledim. O nedenle öğretmenlerimizi minnetimizi saygımızı dile getireceğiz. Bu hikâyenin en başında bir başöğretmen var. Bu milletin insanlarına onurları olduğunu, demokratik haklara sahip olması gerektiğini bu millete öğretmiş bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Bugün de şunu hatırlamadan geçmek olmaz; bizler bu onurlu ve güzel ülkenin çok değer verdiğimiz Cumhuriyetin emanetçileriyiz. Cumhuriyetin ve milletimizin haksızlıklara uğramaması için her türlü yanlıştan korunması için görev yapan askerleriyiz. Bu görevi tüm CHP’liler kendi kişisel çıkarlarını bir kenara koyarak sonuna kadar yerine getirecektir. Öğretmenler bu ülkenin ışıklarıdır. O yüzden hakları ödenemez. Milletimiz maalesef yoksulluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler içinde kendini güvende hissetmeden yaşıyor. BU ortamda belki en çok mücadele bu işin siyasi alanında bulunan insanlara düşüyor asma bunu hep birlikte millet olarak yapmalıyız. Ancak burada öğretmenlere özel bir görev düştüğünü de tekrar söylemeliyiz. Hiçbir öğretmenin gerici bir düşünceye, bu ülkeyi geriye götürecek bir ideolojiye hizmet etme hakkı yoktur. Bu milletin evlatlarına iyi şeyler öğretmeliler. Bu mücadeleyi yaparken bizler her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağız. Ülkemizin aydınlık günlere gittiği günlerde en önce öğretmenlerimizi yücelteceğiz. Bu inançla şu an da ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan milyonlarca çocuğumuza eğitim veren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Onlar için de bizler için güzel bir gelecek diliyorum. Atamızın ruhu şad olsun ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. /İZMİR