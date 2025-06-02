CHP İzmir örgütünden Cemil Tugay’a tam destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması sonucunda çeşitli hizmet alanlarında görev yapan yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs’ta greve çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işçilere yüzde 29,16 oranında zam teklif etse de işçiler diğer sendikaya verilen hakları talep etti.

CHP’nin İzmir’de bulunan 30 ilçe başkanı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğu’nun çağrısı ile CHP İzmir İl Başkanlığında toplandı. Toplantının gündemini İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Genel-İş’e bağlı işçilerin sürdürdüğü grevin olumsuz etkileri oluşturdu. Toplantıdan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tam destek verildi.

“GREV HAKLARINA SAYGI DUYUYORUZ”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslanoğlu, “Kentimizde 5 gündür devam eden ve İzmirli vatandaşlarımızın ulaşım ve temizlik anlamında büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olan grevle ilgili olarak ilçe başkanlarımızla toplandık. CHP olarak sendikaların ve sendikalı işçilerin sözleşmeden kaynaklanan grev haklarına elbette saygı duyuyoruz ancak, herkesin de büyükşehir belediye başkanımızın 4 buçuk milyon İzmirlinin hakkını gözetmesi gerekliliğine de saygı duymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARLA ÇÖP TOPLAYAN BAŞKANIMIZIN DESTEKÇİSİYİZ”

İlçe başkanları ile birlikte grev süresince İzmirlinin hakkını ve geleceğini korumaktan yana tavır alacaklarını belirten Şenol Aslanoğlu, “İzmirli vatandaşlarla birlikte sokakları temizleyen çöp toplayan büyükşehir belediye başkanımızın yanında ve tam destekçisiyiz. Tüm CHP örgütü olarak kente ve İzmirli hemşerilerimize karşı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Tüm işçi kardeşlerimizi kent için daha fazla uzlaşıya, masaya davet ediyoruz” dedi.