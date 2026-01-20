CHP İzmir ve emeklilerden tepki: Doğal gaz faturasıyla ilaç reçetesi arasında tercih yapıyoruz

Türkiye’de günden güne derinleşen ekonomik kriz, toplumun çeşitli kesimlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olarak en düşük emekli maaşının 18 bin 938 lira olarak belirlenmesi de tepkilere neden oldu. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubeleriyle basın açıklaması düzenledi. Sendika başkanlarının da katılımıyla düzenlenen açıklama CHP İzmir İl Başkanlığı binasında yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Güç, “Ülkenin geldiği ekonomik krizin herkes farkında ancak bunu en çok gençlerimiz ve emeklilerimiz yaşıyor. Emekli maaşlarını aslında tabanda iyileştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Çağatay Güç, emekli maaşları ve ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güç, uzun yıllar prim ödemiş emeklilerle daha az prim ödeyenlerin aynı maaş seviyesine yaklaştırılmasının adaletsizlik yarattığını belirterek, “35 yıl bu ülkeye emek vermiş, prim ödemiş insanlarla çok daha az prim ödemiş insanları bir araya getiriyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar” dedi. 2002 yılı ile bugün arasındaki alım gücü farkına dikkat çeken Güç, “2002 yılında bir emekli maaşıyla 8 ya da 9 çeyrek altın almak mümkündü. Bugün ise iki çeyrek altın almak bile mümkün değil. Şu an asgari ücret, emekli maaşının yaklaşık yüzde 150 üzerinde. Asgari ücretin bile 2022 yılına göre ciddi biçimde düştüğü bir ortamda, emekliler artık yaşayamaz hale geldi” ifadelerini kullandı. Ekonomik tablonun toplumsal sonuçlar yarattığını vurgulayan Güç, “Ülkenin ekonomik durumunun ortaya çıkardığı sosyolojik çöküntü, insanların geçinemediğini açıkça gösteriyor. Bir kişi emekli olduğunda ‘ben artık nasıl geçineceğim’ diye düşünmemeli” diye konuştu. Mevcut yönetim anlayışını eleştiren Güç, “Bu iktidarın mevcut politikalarla yönetimi sürdürmesi mümkün değil. Türkiye’nin artık bir iktidar değişimine ve anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Bu sebeplerle iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

AKPINAR: DOĞAL GAZ FATURASIYLA İLAÇ REÇETESİ ARASINDA KALMAK İSTEMİYORUZ

Tüm Emekliler Sendikası İzmir Dönem Sözcüsü ve Karşıyaka Şube Başkanı Ertunç Akpınar ise emeklilerin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlatılan eyleme de destek verdiklerini belirtti. Akpınar, sendika olarak emek mücadelesini hayatın her alanında sürdürdüklerini belirterek, “Sendika olarak sokaklarda ve hayatın her alanında verdiğimiz emek mücadelesinin bir safhasını daha yaşıyoruz. CHP’nin Meclis’te başlattığı Meclis’i terk etmeme eylemine biz de sendika olarak destek verdik. Taleplerimizi ve beklentilerimizi genel merkezler düzeyinde Meclis’te paylaştık” dedi.

Emeklilerin yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Akpınar, “Bizler emekli olduktan sonra yaşamlarımızı idame ettirmek için çocuklarımıza mahkûm olmak istemiyoruz. Torunlarımızın karşısında yüzümüzün kızarmasını da kabul etmiyoruz. Doğal gaz faturasıyla ilaç reçetesi arasında tercih yapmak zorunda kalmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekli aylıklarının bilinçli şekilde geriletildiğini savunan Akpınar, “Emekli aylıklarının günden güne düşürüldüğünü ve emeklilerin açlığa mahkûm edildiğini biliyoruz. Yapılan iyileştirmelerin tabanda değil, tavanda yapıldığının da farkındayız. Biz sendika olarak bu mücadelenin insan onuruna, insan hak ve hürriyetlerine yakışır bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz” dedi.

Mücadelenin büyütülerek süreceğini dile getiren Akpınar, “Gerek sendikamız gerekse toplumsal muhalefet olarak alandaki gücümüzü, Meclis’teki muhalefetle birleştirerek her alana taşımak istiyoruz. Bu anlamda CHP İzmir’den destek bekliyoruz ve verdikleri desteği sürdürmelerini istiyoruz” diye konuştu.