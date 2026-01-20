Sınırda Türk bayrağına saldırı: DEM Parti'den açıklama geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, olayın "açık bir provokasyon" olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada, "Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."