Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sınırda Türk bayrağına saldırı: DEM Parti'den açıklama geldi

Sınırda Türk bayrağına saldırı: DEM Parti'den açıklama geldi

20.01.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sınırda Türk bayrağına saldırı: DEM Parti'den açıklama geldi

Terör örgütü yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağını indirmesine ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, olayın "açık bir provokasyon" olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Image

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada, "Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."

İlgili Konular: #Türk bayrağı #Dem Parti