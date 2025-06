CHP’li Aslanoğlu’ndan Murat Çalık’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçen hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’ın tetkikleri sürüyor. Boynunda kitle tespit edilen Murat Çalık’ı tedavi gördüğü hastanede CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları ziyaret etti. Hastanede Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık, annesi Gülseren Çalık, ablası Sema Koçhan ve avukatlarından bilgi alan Aslanoğlu çıkışta açıklamalarda bulundu.

“TUTUKLU YARGILANMASI KABUL EDİLEMEZ”

Aslanoğlu, “Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan tüm arkadaşlarımızı hem cezaevlerinde hem de Murat başkanımız gibi sağlık sorunu yaşayan yol arkadaşlarımızı hastanelerde gün be gün takip ediyoruz. Bugün de önemli tetkikleri oldu başkanımızın. Şu anda da MR çekimi için hazırlanıyor. Annesi ve eşi yanında. Bizler Murat başkanı seven bütün yol arkadaşları olarak sağlık durumundan çok endişeliyiz. Murat başkan bildiğiniz gibi örnek bir vatandaş hem de yeri yurdu belli bir belediye başkanımız. Adresi bellidir görevi bellidir. Adresi ve görevi belli olan bir kişinin zaten haksız hukuksuz şekilde yargılanırken bu yargılamaların bir de tutuklu olarak yapılmadı kabul edilemez. Daha önce çok ciddi bir sağlık problemi yaşamış ve tekrar nüks etmesinden de hep beraber endişe ediyoruz. Pazartesinden beri hastanede daha tetkiklerinin çıkması zaman alacak. Şimdi bir an önce hem Çalık’ın bir vatandaş olarak yaşam hakkı hem de binlerce seçmen tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olarak tutuksuz yargılanmasının sürmesi gerekir. Hükümet ne insan hakları dinliyor ne de vatandaşların sağlığı ile ilgileniyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi ve derhal serbest bırakılması gerekir” diye konuştu.

“VATANDAŞLAR SUÇUN VARLIĞINA BİLE İNANMIYOR”

Yargılanma sürecinin şeffaf yapılması çağrısı yapan Aslanoğlu, “Tutuklu bırakıldığı her saat belediye başkanlarımız için bir işkencedir. Bir an önce bu yanlıştan geri dönülmeli, biz yargılanmalarına karşı değiliz, bütün suçlarla ilgili açık şeffaf hatta televizyonlar önünde bir yargılanmayı zaten savunuyoruz. İtiraz ettiğimiz şey sağlık problemi yaşayan arkadaşlarımızı tutuklu yargılanmalarıdır. CHP geçmişte de çok kötü günler gördü. Çok zor günlerden geçtik, darbeler gördük. Partimiz kapatıldı, il başkanlarımız öldürüldü. Biz 19 Mart’tan bu yana da yine böyle partimize çok ağır bir saldırıyla karşı karşıyayız ama bu baskılarla bizleri yıldırabileceklerini düşünüyorlar bundan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Bu saldırılarda da hepinizin gördüğü sadece ‘öyle olduğunu duydum, böyle olmuştur. bence böyle olmuştur’ şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bütün iddialar ihale alamayan ya da o süreçlerin parçası olan insanları, ya da geçmişte karşılılı birbiriyle kötü olaylar yaşamış birilerine düşmanca tavır sergileyen birbirlerinin ifadesi dışında bir şey görmüyoruz. Şu an Türkiye kamuoyunda çeşitli anketler yapılıyor, Türkiye’de vatandaşlarımızı buna inanmıyor. Bu ülkenin çok büyük kısmı böyle bir suçun varlığına bile inanmıyor. Henüz ortada elle tutulur bizlere gösterebilecekleri hiç şey yok. Biz arkadaşlarımızın algı oyunlarına bir algı operasyonuna maruz bırakıldıklarını düşünüyoruz. Sadece bu yargıyı kullanarak sürdürdükleri CHP’yi dizayn etme çabaları, CHP’deki arkadaşlarımızı her gün bir yenisini cezaevine atarak bizleri yıldırabileceklerini bir sonraki seçime böyle hazırlandıklarını düşünüyorlarlarsa çok yanılıyorlar. Belediye başkanlarımızı eşlerine çocuklarına onları seven milyonlarca yurttaşlarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bir annen bir çocuğun annesi bir kadın kaç yaşında olursa olsun annedir, bir çocuk da kaç yaşında olursa olsun o annenin evladıdır. Bir anne yukarıda çocuğunun hastalığının nüksetmesinden endişelneiyor. Bir eş günlerdir burada hastane koridorlarında eşinin sağlık durumunun ne olacağını merak ediyor. Böyle Türkiye’nin her yerinde çocukların ayrı kalmış hem annesinden hem çocuklarında ayrı bırakılmış çocuklarımız var el insaf. Bu vatandaşın gönlünde bu yapılanlar tamamı zulümdür. Buların bitmesi gerekir. Vatandaş bunlara inanmıyor dedim, eğer çok istiyorsa sayın Erdoğan 2 kasımda sandığı kuralım, vatandaş ona mı inanıyor, bize mi inanıyor hep beraber görelim” dedi.