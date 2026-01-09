İktidar yeni anayasa için tüm gücünü sahaya sürdü: ‘Bir sonraki seçim için liste sözü’

Meclis kulisleri, yeni anayasa hedefi doğrultusunda yürütülen yoğun milletvekili transferleriyle hareketlendi. Son haftalarda art arda yaşanan geçişler, iktidarın yalnızca sayısal çoğunluğu değil, anayasa değişikliği için kritik eşikleri adım adım zorladığını ortaya koydu.

ÜÇ TRANSFER, ÜÇ ROZET, TEK HEDEF

CHP’den ihracı istenmesinin ardından istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden ayrılarak bağımsız kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AKP Meclis Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetleri takılarak AKP’ye katıldı. Bu katılımlarla AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 272’den 275’e yükseldi. Böylece iktidar, Meclis aritmetiğinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı.

SANDALYE SAYILARI DEĞİŞTİ

Son transferlerin ardından Meclis’teki tablo da netleşti. Çakır’ın CHP’den ayrılmasıyla CHP’nin milletvekili sayısı 138’e, Karatutlu’nun istifasıyla Yeni Yol Partisi’nin sandalye sayısı 20’ye düştü. Üç milletvekilinin AKP’ye geçmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 9’a indi. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal’ın istifaları nedeniyle TBMM’de toplam milletvekili sayısı 600’den 592’ye gerilemişti.

MECLİS’TE YENİ DAĞILIM

Meclis’te partilere göre sandalye dağılımı şöyle şekillendi:

AKP: 275

CHP: 138

DEM Parti: 56

MHP: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 9

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

CUMHUR İTTİFAKI + DEM DENKLEMİ

Meclis’te Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP (275), MHP (47), HÜDA PAR (4) ve DSP (1) birlikte 327 sandalyeye ulaşıyor. DEM Parti’nin 56 milletvekili eklendiğinde bu sayı 383’e yükseliyor. Ancak bu tablo, anayasa değişikliği için referandumsuz gerekli olan 400 milletvekili eşiğinin hâlâ 17 sandalye uzağında kalındığını gösteriyor.

REFERANDUMDAN KAÇIŞ, 400 ARAYIŞI

Kulislerde dile getirilen temel başlık ise açık: AKP halk oylamasına gitmek istemiyor. Bu nedenle iktidarın hedefi, anayasa değişikliğini Meclis’ten doğrudan geçirecek 400 milletvekiline ulaşmak. Son transferlerle birlikte AKP farklı partilerden toplam 14 milletvekili almış oldu. Ancak sayı hâlâ yeterli değil.

GÖZLER BAĞIMSIZLARDA VE İYİ PARTİ’DE

Edinilen bilgilerine göre, AKP’ye geçen bağımsız vekiller yalnızca iktidara değil, İYİ Parti’ye de “göz kırpan” mesajlar verdi. Bu durum, siyasi piyasayı daha da kızıştırdı. AKP’nin bazı bağımsız vekillere “bir sonraki seçim için liste sözü” verdiği, iktidar gücünü ve imkânlarını masaya koyduğu konuşuluyor. Kulislerde, İYİ Parti ile temas halinde olan ve henüz kararını vermemiş bağımsız milletvekillerinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu temaslar, anayasa sürecinde kritik rol oynayabilecek yeni kopuşların habercisi olarak yorumlanıyor.

MUHALEFETTE SAYI DARALIYOR

Yeni tablo, muhalefet cephesinde özellikle CHP ve İYİ Parti açısından alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. CHP ve İYİ Parti’nin toplam sandalye sayısı giderek daralırken, iktidar bloğunun adım adım çoğunluğunu oluşturduğu görülüyor. Muhalefet kulislerinde, “anayasa sürecinin Meclis aritmetiğiyle fiilen kilitlendiği” değerlendirmeleri yapılıyor.

ADIM ADIM ANAYASA HESABI

Özetle Meclis’te yürüyen süreç yalnızca bir transfer trafiği değil; yeni anayasa için kurulan çok katmanlı bir denklem. İktidar, referandumsuz 400 hedefi doğrultusunda bağımsızları, küçük partileri ve muhalefet içindeki kırılgan alanları yokluyor. İlerleyen günlerde yeni geçişlerin olup olmayacağı, Meclis kulislerinin en sıcak başlığı olmaya devam edecek.